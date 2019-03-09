四川将重点加大铁路建设 以基建项目稳经济增长

据路透社报道，中国四川省将迎来铁路建设高峰期。四川省发展改革委主任范波昨天表示，将开展基础设施补短板三年行动，通过项目投资保持经济的稳定增长；重点快推进重大支撑性通道项目建设，以及高铁大通道和成都天府国际航空枢纽的项目建设。

他在两会期间四川代表团全体会议后表示，新一轮西部大开发会给四川带来很大的机遇。在基础设施补短板方面，四川明确了在基础设施、生态环保等方面加大项目储备，加大金融支持力度和民间投资，并在铁路、机场、高速公路、内河航道扩能工程、综合交通枢纽落实一系列重点项目。

“开放口岸少，已成为制约四川扩大开放的瓶颈，”范波称，建议在四川布局更多的开放口岸，利用中央预算的资金和财政专项债券加大对四川基础设施补短板支持力度。

范波并指出，四川在西部大开发战略中，重要的一点就是要推动南向开放合作，同时也会通过交通大通道的建设促进对外开放、促进大合作。

据其介绍，去年整个经济下行性压力比较大的情况下，四川实现8%的经济增速，突破了4万亿元人民币，得益于培育经济发展新动能，加快交通、基础设施大通道建设等项目的落实。

今年的政府工作报告明确，制定西部开发新的政策措施。中国国家发改委主任何立峰周三在全国人大记者会上表示，要扩大鼓励外商投资的范围，对于鼓励类项目将继续享受进口设备免征关税、工业用地优惠政策，西部地区鼓励类项目继续减按15%征收企业所得税。