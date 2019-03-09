重庆民企老总在政协分组会议上称被国企欠款60多亿

据网媒“香港01”报道，日前在中国全国两会其中一场政协界別分组会议中，来自重庆的“工商联”界別政协委员、隆鑫控股有限公司董事会主席涂建华称，其公司遭某间中国国企拖欠超过60亿元（人民币．下同，约12亿新元）的债务长达4年，即使重庆市政府多次介入协调都无果。

不过，报道中并没有提到积欠涂建华的是哪一家国企。

中国国务院总理李克强周三（6日）在政府工作报告中承诺，政府对拖欠企业的款项，年底前要清偿一半以上。决不允许增加新的拖欠。

据报道，涂建华的企业2002年起参与房地产市场投资，其后于2014年将旗下的房地产相关资产出售予一间国有企业，未料却被“拖欠”。“对方到现在为止还欠我60多个亿，欠了4年多。”涂建华建华坦言，“60多个亿”对其企业而言是一笔巨款，但无奈虽然有重庆市政府介入协调14次之多，“但到现在连3亿、5亿都没还，活活能把我们拖死。”

报道还称，涂建华说涉事国企在房地产领域有投资，虽然2014年至2015年时的情况不太乐观，但自去年开始就已有好转，却仍不肯还债。“然后他们又在投项目。”涂建华指出，对方曾经提出以“还项目”的方式还债，但其后该项目被发现本身竟带有50亿元的负债。“我就不敢接他的项目，如果把项目接过来，我就拿不到新的融资了。”

据悉，这则消息由中国媒体财经网最先披露，并由各大网站及部分媒体转载。