女司机是“马路杀手”？官方数据显示这也许是偏见

女司机等于“马路杀手”？上海交警部门8日发布的数据显示，这可能是对女性驾驶员的一种刻板印象。

据中新网报道，官方数据显示，在上海已申领机动车驾驶证的驾驶人共有760.6万人，其中女性机动车驾驶人264.4万人，占比已经达到34.8%。也就是说平均每100名机动车驾驶人中有35名是女性。

上海市公安局交警总队表示，2018年全年，女司机交通肇事占13%；2019年1月1日至3月7日，这一比例是14%。

警方表示，女司机虽然人数逐年递增，但交通肇事的比例并不高。女性完全可以胜任驾驶这项工作。