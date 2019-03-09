人大环资委：中国拟将南极条约要求转化为国内法

今天上午，十三届全国人大二次会议举行记者会。中国全国人大环境与资源保护委员会委员程立峰透露，正在对南极立法开展立法调研和制度论证，抓紧草案起草。

据新京报报道，程立峰表示，随着中国南极事务的不断发展，有责任将南极条约的要求转化为国内法，明确部门职责，规范主体活动，推动中国南极事务进一步发展。南极立法已列入十三届全国人大常委会立法工作，交由全国人大环资委牵头起草、提请审议。

“环资委正开展立法调研和制度论证，抓紧法律草案起草工作，力争按照要求完成法律草案起草和提请审议工作。”程立峰说。