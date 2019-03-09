海南省发改委主任向财政部“要钱” 省委书记打断称“自己要攒钱”

昨天（8日）有海南省代表在代表团全体会议上提出，一些地方政府债务压力较大，要实现2019年预定经济社会发展目标有些困难，希望中央财政能有更多投入和补贴。海南省委书记刘赐贵插话回应：“少要钱，人家口袋里的钱也不多，（应该）多要政策，自身的动力要起来，自己要攒钱。”

据《中国青年报》报道，十三届全国人大二次会议海南省代表团当天上午在驻地审查预算报告，中国财政部长刘昆也参与旁听。

近年来，海南省房地产市场蓬勃发展，但也出现了“向海要地”、填海造陆等问题。2018年，海南省经历了努力摆脱“房地产依赖症”的产业转型。数据显示，2017年海南省房地产开发投资占GDP比重达44%，但2018年前三季度这一比例下降为34%。

全国人大代表、海南省发改委主任符宣朝表示，上述转型虽然痛苦，但也必须去做。他提到，不仅海南的经济对房地产很依赖，有些海南的干部也有较为严重的“房地产依赖症”。“跟房地产的老板打交道，不用到外面去招（商），他自己跑到办公室来找，所以发展起来也不费什么劲，效果也很好，财政的收入也很高，投资额什么的都上去了。”

但在摆脱“房地产依赖症”的过程中，海南的地方政府也面临着财政吃紧的情况。以三亚市为例，2018年末该市政府债务余额约220亿元。全国人大代表、三亚市市长阿东就提到，相比其他市县和省政府，三亚市政府的债务负担相对重一点，“确实感觉到压力很大”。

对此，中央财政给予了真金白银的支持。据符宣朝介绍，从2018年开始，中央财政每年将给海南省安排大约100亿元的补助资金。他认为，在摆脱对房地产依赖的关键时刻，这笔资金对海南调整产业结构起到了雪中送炭的作用。

不过，符宣朝认为这笔钱还不够，并当着财政部部长刘昆的面提出：“为了实现到2025年初步建立自由贸易港制度的目标，上述补助资金可不可以从今年开始按年增长10%？或者按照每年地方财政增长的幅度来增加投入？这样对海南工作也是一种激励和肯定。”

符宣朝的话还没说完，全国人大代表、海南省委书记刘赐贵突然插话：“少要钱，人家口袋里的钱也不多，（应该）多要政策，自身的动力要起来，自己要攒钱。”

在刘赐贵插话以后，符宣朝不再向财政部“要钱”，开始尝试“要政策”。他提到，海南作为国际旅游岛，很需要进一步完善现有的离岛免税政策。因此，建议从今年开始逐步提高海南离岛免税购物每人每年3万元的限额；将离岛免税购物政策覆盖到邮轮游客；对离岛免税品种实施负面清单管理，将免税商品的范围放宽至更多热销商品，并增加烟酒类商品。

听完海南团人大代表们的发言，刘昆感慨：“下团确实能够听到很多东西。”他表示，今天在海南团听取的人大代表们的意见和建议，财政部办公厅、预算司、关税司等部门将带回去逐项研究，并给予相应的反馈。刘昆说：“我们会尽最大努力来吸纳代表的意见。”