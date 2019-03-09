全国台联会长：不认同两岸一家人 就没有民主协商资格

中国大陆全国台联会长黄志贤指出，如果不认同是一家人、不认同两岸是同胞，搞“两个中国”、“一中一台”、“台湾独立”的人，那就没有参与民主协商的资格。只有在坚持“九二共识”、反对台独的政治基础上，可以有灵活多样的民主协商形式，可以有畅通的民主表达渠道，也不影响两岸正式协商谈判。

据联合新闻网报道，针对如何理解中共总书记习近平提及“探索两制台湾方案”和“推荐代表性人士进行广泛协商”，黄志贤指出，习近平提到“两制”台湾方案，“一国两制”是在充份考虑台湾现实基础，为解决台湾问题提出的创新构想，没有先例可循，在1997年和1999年根据港澳实际情况，采取“一国两制”，形成一国两制港澳模式。在两岸统一后的制度安排，“一国两制”仍是最佳方案。

黄志贤引述习近平提出，“一国两制”在台湾的具体实践形式有五个特点：一是充分考虑台湾现实情况；二是充分吸收两岸各界意见和建议；三是充分照顾台湾同胞的利益和感情；四是在确保国家主权、安全和领土完整下，会充分尊重台湾社会制度；五是充分保障台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益。

黄志贤说，推动两岸和平发展，是两岸同胞共同愿望，也是两岸同胞共同的命运，凡有利于台湾同胞的切身利益，都应努力推动，只要有利于台海和平，有利于祖国和平统一进程，都应由社会各界共同探讨。

据报道，习近平在两制台湾方案指出，“两岸各政党、各界別推举代表性人士，就两岸关系和民族未来开展广泛深入的民主协商，就推动两岸关系和平发展达成制度性安排。”媒体关切这又该如何推举出“代表性人士”？

黄志贤说，“两岸一家亲”意谓著“两岸的事是家里的事”，“民主协商”是更大普遍、广泛、充分民意，聚同化异，可以发挥更大的作用，寄希望于台湾人民，台湾各党派都有表达统一的愿望与权利，在坚持“九二共识”、反对台独的共同基础上，都可以推举代表性的人，推进民主协商。

黄志贤强调，如果不认同是一家人、不认同两岸是同胞，搞“两个中国”、“一中一台”、“台湾独立”的人，那就没有参与民主协商的资格，只有坚持“九二共识”、反对台独的政治基础上，可以有灵活多样的民主协商形式，可以有畅通的民主表达渠道，也不影响两岸正式协商谈判。

对于行政院长苏贞昌说要“剩一根扫帚也要跟大陆拼”，黄志贤说，去年台湾“九合一”地方选举后，民进党当局所作所为大家有目共睹，不论台海形势如何变，我们对台湾前景充满信心。民进党某些人挑衅，煽动两岸对抗，恶化两岸关系，是为“刷存在感”，捞取一党之私、一人之私，把台海和平、台湾同胞福祉推到危险边缘犹如“盲人骑瞎马，夜半临深池”，这个表达恰如其分。