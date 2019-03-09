钱克明：“一带一路”是国际公共产品

中国商务部副部长钱克明指出，“一带一路”是一个中国方案，同时也是国际公共产品，一大批合作项目落地见效，既有力地促进了相关国家的经济社会发展。所以“‘一带一路’只有中国受益”这个观点罔顾事实，根本站不住脚。

综合中国网和《北京青年报》报道，钱克明今天（9日）在记者会上指出，“一带一路”倡议提出五年多来，我们始终秉持一个精神、一个原则，积极推进“五通”。一个精神，就是和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。一个原则，就是共商共建共享原则。“五通”，就是政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通和民心相通。

除了钱克明之外，中国商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文也参加记者会，就“促进形成强大国内市场 推动全方位对外开放”相关问题回答中外记者提问。

有谈到“一带一路”沿线国家债务课题时，钱克明说，国际上债务问题是个老问题，有些国家债务上升，这是长期积累的结果。他也指出，目前世界上特别是发展中国家基础设施建设需要大量资金。此外，中国提出“一带一路”倡议五年多来，推动了发展中国家一大批基础设施建设，进行了大量产能方面的合作，促进当地经济发展，也给老百姓带来实实在在的好处。

钱克明说：“从常识看，只有需要钱的，才愿意借款；从贷方来说，只有关系好、资金比较安全的，才愿意贷款。”

钱克明之后说到，商务部在推动“一带一路”建设方面加快发展“丝路电商”。他解释，电子商务作为一个新业态，这几年在推动国际贸易方面起到非常积极的作用，跨境电商潜力非常大。

钱克明说：“我们将打造‘网上丝路’，发展‘丝路电商’，充分利用现代信息技术，扩大与相关国家的经贸往来。”

除此之外，钱克明也指出，商务部也将在推动“一带一路”建设方面，建设各方都受益的项目，建好境外经贸合作区，开展更多的贸易投资促进活动，以及推进自由贸易区建设。