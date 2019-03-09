美国官方：暂无访华进行贸易谈判的计划

（华盛顿综合讯）美国白宫贸易顾问威廉斯（Clete Willems）透露，特朗普政府官员尚未制定任何派遣代表团队到中国进行面对面贸易谈判的新计划，双方距离达成协议还有许多工作要做。

据路透社报道，威廉斯当地时间周五（8日）在华盛顿乔治城大学法学院的一场贸易活动中说：“我们每天都和他们（中国官员）对话，但没有人有任何访问计划。”

当被问及未来美中官员面对面会谈的前景时，他说：“可能吧。但目前还没有计划。”

美国总统特朗普周四（7日）曾说，目前与中国的贸易谈判取得进展。美国媒体也引述消息人士称，相信中国会购入石油、天然气和大豆，但双方在执行条款细节上仍有分歧，中国官员担忧特朗普善变的性格，最终将令贸易协议对中方不利。

威廉斯表示，虽然美中两国的贸易谈判取得进展，但是还有很多工作要做。他拒绝透露如果谈判陷入僵局，特朗普是否会设定一个新的关税实施期限。

美国国会议员和商界人士担心，特朗普急于达成协议，以在明年总统大选前宣布获得一次胜利，可能会接受一项未能解决中国经济结构性问题的协议。

对此，威廉斯表示，外界担心特朗普将接受一项糟糕的对华贸易协议是“完全错误的”。

美国驻中国大使布兰斯塔德（Terry Branstad）昨天接受《华尔街日报》访问时指出，由于美中两国不认为双方即将达成协议，所以双方还未定下两国领导人会面的日期。“虽然我们还没有（达成协议），但我们已经比早前的协商更近一步了。”

布兰斯塔德说，谈判代表必须进一步缩小在各自立场之间的距离，包括如何执行潜在协议，才能做出两国领导人会面的安排。

《华尔街日报》还引述消息人士称，自上个月特朗普与朝鲜领导人金正恩河内峰会破局后，北京的态度变得更为谨慎，并表示中美两国在达成协议之前，不会做出两国领导人会面的安排。

据报道，中国官员对特朗普退出与金正恩的无核化谈判感到惊讶，因此不希望同样的情况发生在中国国家主席习近平身上。报道称，对于中方来说，任何峰会基本上是签字仪式。

白宫国家经济委员会主任库德洛（Larry Kudlow）日前接受美国媒体CNBC专访时则表示，任何与中国达成的贸易协议都需达到期望值。

库德洛周五也向福克斯商业网表示，对美中贸易谈判至今取得的进展持乐观态度。

他说，目前取得的进展，仍须获得习近平和中共政治局的同意。他并预计，中美领导人可能在本月稍晚时或下个月会面。

库德洛透露，新协议将通过强制技术转让和黑客攻击电脑网络来“终止盗窃知识产权”，关税也将大幅降低，而且对汽车、商品、农业和工业用品征收的关税也可能停止。

不过，他也指出，如果这项协议不符合美国的长期利益，“无论是技术、知识产权、盗窃、执法、商品、关税……那么这不是我们要的协议”。