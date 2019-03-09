传参选取决蔡英文民调 柯文哲：最大敌人是自己

据联合新闻网消息，台北市长柯文哲是否参选2020总统，取决于总统蔡英文的民调。对此，柯文哲今天引用贝氏定理回应，并要众人思考“我们最大的敌人永远是自己”。

新头壳报道称，柯文哲6月才会宣布是否参选2020总统，据亲柯人士指出，蔡英文民调若冲到25%至30%，柯文哲是否参选自有答案。

柯文哲日前曾多次指出，若蔡英文支持度居高不下，就不会有人挑战，并举周星驰电影“武状元苏乞儿”台词：“皇上英明神武，国泰民安，鬼才要当乞丐”为例。

他今早出席台北市政府首长领航共识营，活动前媒体询问“如果小英民调在25%至30%，是不是要考虑出来选？”柯文哲举贝氏定理回应，并说不用想太多。

柯文哲指出，当透过X光在横隔膜下看到空气，知道肠子已破，所以不用再做电脑断层及超音波，“意思就是说，很多东西有发现了，就可以做决定”。

他表示，如果没事却一直做超音波、电脑断层、核磁共振，只是浪费钱而已。

媒体追问蔡英文民调有无可能超过25%，他说，会不会达到也不是他决定的，要众人思考“我们最大的敌人永远是自己”。

柯文哲幕僚解说，柯文哲的意思是每个人对手永远是自己，把自己该做的事情做好，其它就交给上天决定，盼外界不要一直把他视为蔡英文的假想敌。

柯文哲幕僚还说，柯文哲会举贝式定理为例就是当前提愈明确、答案会愈精准，随着情况明朗化来做决定。

