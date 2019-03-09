台湾民主基金会：宗教自由为台美支持和倡议的议题之一

“2019印太地区保卫宗教自由公民社会对话”将在下周一（11日）举办，由美国国际宗教自由无任所大使山谬.布朗贝克担任主题演讲，会中有超过10国、80位国际来宾来台与会。

据《自由时报》消息，今年的"2019印太地区保卫宗教自由公民社会对话”由台湾民主基金会、美国在台协会（AIT）、国际宗教自由圆桌论坛与国际宗教自由秘书处共同举办。

台湾民主基金会发布新闻稿表示，宗教自由为台湾与美国共同努力支持和倡议的议题之一，尤其是现今有特定强权正在针对不同宗教信仰施加极大的压力。在印太地区中，目前面临的困难包含宗教民粹主义、宗教歧视、针对特定团体和少数族群的密切监视和施压、以及其他侵蚀宗教自由的作为。台湾为印太地区中宗教高度自由、多元的民主“国家”，因此期盼在维护与促进印太区域宗教自由与宽容上，扮演更积极的角色，并且强化与区域内的倡议者的交流与合作。

台湾民主基金会说，会中将有包含缅甸、印度、印尼、日本、马来西亚、蒙古、纽西兰、巴基斯坦、泰国、美国以及越南等超过200位的国际来宾与会。根据规划，台湾总统蔡英文、身兼台湾民主基金会董事长的立法院长苏嘉全、外交部政务次长徐斯俭、AIT处长郦英杰（Brent Christensen）也将出席11日的开幕典礼并致词。