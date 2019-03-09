学术不端：政协委员提议设独立调查委员会 杜绝大事化小等弊端

中国全国政协委员王灿龙今天（9日）提议成立学术不端行为独立调查委员会，为杜绝以往在调查学术不端调查事件上将大事化小等弊端。

据澎湃新闻报道，身兼中国社会科学院语言研究所研究员的王灿龙向大会提交了题为《完善制度建设 合力预防和整治学术不端》的发言。

王灿龙发言时说，近些年来，学术不端事件频出。学术不端严重背离科学精神、败坏学术风气、恶化学术生态，严重破坏公平原则而致劣币驱逐良币，严重妨碍国家科学技术及文化事业等的发展，危害甚大。

他接着指出，2016年中国教育部颁布了《高等学校预防与处理学术不端行为办法》，对于有效预防和依法处理发生在高校的学术不端行为提供了很好的制度保障和政策支持。但是，预防和治理学术不端行为是一项长期、复杂的系统性工程。从近年情况看，还需要更有震慑力、操作性更强的顶层设计。

王灿龙在提议成立独立调查委员会时说到，目前对学术不端行为的调查处理主要还是由当事人工作的单位和机构等负责。受“家丑不可外扬”旧观念的影响，在社会舆论不大或上级没有过问时，对于学术不端的调查和处理往往会大事化小，小事化了，甚至不了了之。为杜绝此类弊端，有关部门可联合成立学术不端行为独立调查委员会，主导或监督对学术不端行为的调查与处理。

他也在会上提议建立科研人员学术信用记录归档制度；强化教育预防手段，加大惩治处罚力度；以及明确学术不端者所在单位的监管责任。