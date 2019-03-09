《西藏日报》：达赖是分裂主义政治集团的总头子

中国官媒《西藏日报》昨天刊发评论员文章《图谋“西藏独立”的分裂主义政治集团的总头子—认清十四世达赖反动本质系列评论之一》。

文章原文如下：

在中国特色社会主义跨入新时代、迈上新起点的伟大历史时刻，我们即将迎来西藏民主改革60周年。百万农奴解放是人类历史的丰碑，是社会进步的典范，是中国共产党的创举，是西藏各族人民命运的根本转折，从此西藏人民同全国人民一道走上了站起来、富起来、强起来的光辉征途，迈进了实现中华民族伟大复兴的光辉时代。经历新旧两重天的西藏各族人民，永远铭记这一伟大的日子，热烈庆祝这一伟大的节日，纵情拥抱这一恢弘的历史，在高原灿烂的阳光下兴高采烈、激情飞扬，同声歌颂伟大的党，激情赞美伟大的祖国，尽情享受幸福的生活。

然而，十四世达赖此时却愁眉苦脸，黯然神伤。这是为什么？这是因为他是图谋“西藏独立”的分裂主义政治集团的总头子，西藏人民高兴他就痛苦，西藏人民幸福他就悲伤。翻一翻十四世达赖的历史特别是他叛逃60年来的历史，他到底扮演了什么样的角色？

十四世达赖是旧西藏政教合一的封建农奴制度的总头子。在旧西藏政教合一的封建农奴制社会中，十四世达赖处于政教特权的最高位置，代表的是官家、贵族和寺庙上层僧侣三大领主阶级的利益，实行的是人类历史上最黑暗最反动最落后最残酷的统治。在残酷的政治压迫经济剥削和精神奴役之下，占西藏人口95%的农奴和奴隶，连喊冤的权力也没有，穷得只剩下自己的影子，在因果报应的恐吓之中，只得“认命”，任由三大领主摆布。

作为旧西藏最大农奴主，十四世达赖对西藏人民的悲惨命运负有不可推卸的责任。西藏和平解放，人民迎来了迈向现代文明的灿烂光芒，广大农奴和奴隶迫切要求改革，挣脱封建农奴制的枷锁。但是十四世达赖对人民的愿望熟视无睹，对中央六年不改的政策置若罔闻，于1959年公然发动全面武装叛乱，企图阻止民主改革，阻止滚滚向前的历史车轮。十四世达赖之所以发动武装叛乱，就是怕失去政教合一的封建农奴制度，就是怕失去骑在人民头上作威作福的特权，就是怕失去三大领主的“香格里拉”，让西藏人民永远处在他们作威作福的人间地狱。

十四世达赖是分裂主义反动阵营的总头子。叛乱失败逃往国外后，在他的处心积虑策划下，组建不被任何国家承认的所谓的“流亡政府”，将逃亡国外的封建农奴主阶级的残渣余孽纠集起来，制定伪“宪法”，规定他为最高统治者，长期在境外有组织有计划地进行图谋“西藏独立”的分裂活动。在他的策划下，建立了“四水六岗卫教军”，对我边境进行长达十年的袭扰。建立“藏青会”“藏妇会”等众多分裂主义组织，充当分裂破坏的急先锋。投靠国际反华势力为“西藏独立”寻找靠山，打着民族宗教文化环保的旗号进行分裂活动，进行空中地面网络渗透，暴力和非暴力两手并用等等，都是他的险恶计划。围绕“西藏独立”，他抛出了“大藏区”“高度自治”“中间道路”等分裂主义纲领，企图以“高度自治”为掩饰，最终达到“西藏独立”。这些机构、组织、计划、纲领，充分表明十四世达赖始终站在与人民对立的反动阵营。

十四世达赖是分裂破坏活动的总头子。十四世达赖是“流亡政府”的头目和最高统治者，没有他在背后的策划和指使，60年来发生在西藏的一系列分裂破坏活动就不可能出现。上个世纪80年代末发生在拉萨的骚乱，导火索就是达赖在美国国会提出的所谓“五点和平建议”。骚乱分子狂呼“达赖喇嘛要搞‘西藏独立’，我们都要跟着干！”他还发表谈话大肆赞赏骚乱。2008年的“3·14”事件及自焚等分裂破坏活动，十四世达赖都是始作俑者。逢喜事必闹、逢大事必扰，每一次分裂动乱，都出自十四世达赖的“指挥所”。十四世达赖背后策划的一系列分裂破坏活动，不是为了西藏人民的福祉，而是为了妄图破坏西藏和谐稳定的大好局面和各族人民的幸福生活，进而图谋“西藏独立”。

十四世达赖是企图开历史倒车的总头子。在党的领导下，西藏人民用自己的双手推翻了封建农奴制度，搬掉了压在头上的大山，在中国特色社会主义康庄大道上，迈进了全面建成小康社会，过上了当家作主、富裕幸福的生活，正在谱写壮丽的中华民族伟大复兴的西藏篇章。是社会主义新西藏好还是封建农奴制度的旧西藏好，历史已经给出了答案，西藏人民用自己的亲身经历给出了答案。中国特色社会主义进入了新时代，西藏发展进步的潮流浩荡前进。然而十四世达赖却无视历史发展进步的大势，无视西藏各族人民对美好生活的向往，逆历史潮流而动，念念不忘复辟封建农奴制度，千方百计阻挠社会进步，企图开历史的倒车。

“任凭风吹浪打、我自闲庭信步”。人民要富裕，国家要强盛，民族要复兴，这是生活在祖国大家庭中的西藏各族人民的坚定意志。十四世达赖没有能力也没有本事阻挡历史前进的脚步，在党的领导下，在中国特色社会主义道路上，西藏的明天将更加美好！