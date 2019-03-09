胡锡进：中国体制的强大 因而意志冲不垮

中国《环球时报》总编辑胡锡进今天（9日）以“一个由党领导的强大体制对中国意味着什么”这个问题在微博发文。他首先以中美贸易为例子指出，“中国体制的强大，因而意志冲不垮”，结果“美国需要回过头来与中国认真谈判”。

胡锡进认为，中国是超大型社会，中国崛起如今走到了风口浪尖上，还真就是因为有中共带着，支撑着，“美国撼动不了我们”。

胡锡进也指出，中共是中国这个超大国家的凝聚力量，中国政治体制还导致了中国社会的相对公平。他认为，中国的政治体制绝对是促成中国崛起的关键正资产，“与我们及自己孩子、也可以说这一代人及其后代的福祉息息相关”。

全文如下：

一个由党领导的强大体制对中国意味着什么？走了世界很多地方的老胡，别有一份体会。

先说点近的吧。去年美国对中国翻脸，发动全面贸易战，还打华为、中兴等中国企业，相当于很凶猛的经济制裁。遇到这样的打击，几乎任何国家都会惊慌失措，第一个灾难性反应就是货币大幅贬值。与美国关系出问题的国家，货币都大贬过，俄罗斯、伊朗、土耳其都没有逃过。正常情况下，因贸易战冲击，人民币如今贬到10几块钱兑换1美元，甚至20块钱换1美元，本是大概率事件。

其实很多中国人去年也慌了，人民币也贬了，但很快稳住了，美国到底没能把中国怎么样。真的，根本原因是中国体制的强大，因而意志冲不垮。结果是，美国需要回过头来与中国认真谈判。

中国是超大型社会，中国崛起如今走到了风口浪尖上，还真就是因为有中共带着，支撑着，美国撼动不了我们。印度是中国经济总量的1/4，美国现在哄它。如果换它在中国的位置上，美国一压它，准把它压断了。我一直认为，中国有50%的可能最终成为世界最强大的国家，而且还要至少半个世纪的努力。印度的概率恐怕就更小了，它能做老二老三，但它很难经得起在老二位置上美国对中国这种打压的挑战。至于中国那50%的可能会不会变成51%，那关键的1%就取决于中共的领导力是否足够成熟、强大。

另外，中共是中国这个超大国家的凝聚力量。中国边疆地区有着复杂的历史记忆，南北方文化差异也很大，党是把各民族各地区深度融合在一起的政治粘合力量。苏联解体、南斯拉夫解体，都是先从党的分裂开始的。中国汉唐之后，中原文化占主导地位的国家疆域都不大，今天是最辽阔的时候，它的稳定性需要经历更长时间 的考验。

中国政治体制还导致了中国社会的相对公平。中国还相对公平？很多人可能完全不接受这个论断。看看中国的扶贫开展得多么玩命吧，还有，哪个中国富人敢像印度巨富那样高调，把自己的家建在孟买市中心，几十层楼高？真的，如果没有党的领导，有一点可以肯定，北上广深一定会被大片大片的贫民窟包围，就像里约、墨西哥城、孟买那样。

中国的政治体制绝对是促成中国崛起的关键正资产，与我们及自己孩子、也可以说这一代人及其后代的福祉息息相关。为了人民币不被击垮，美丽的边疆省区不突然间变成别的国家，还有不断改善的生活不被毁掉，我们必须在政治上不断成熟起来，坚定地拥护国家体制，走我们自己的路。