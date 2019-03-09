有意角逐总统大位者赴美 台党政人士：要“面试”两岸政策

台湾蓝绿有意角逐总统大位者在选举前夕出访美国，已是不成文的惯例。朱立伦、柯文哲和吴敦义陆续安排出访美国行程。有党政人士分析，访美除了展现外语能力、处理外交能力之外，最重要就是赴美“面试”两岸政策，也能出口转内销，搏得台湾境内新闻媒体版面、提高身价。

据台湾《苹果日报》今天（9日）报道，这位党政人士认为，台湾总统蔡英文最近可能有机会出访友邦，期间若是“过境美国”，也是同样的道理，有助为未来选情加分。

党政人士指出，总统依宪法授予的职权是两岸、国防、外交，访美除展现外语及处理外交能力，最重要就是赴美“面试”两岸政策。更何况，这几次的总统大选，两岸政策仍是胜选关键，前总统陈水扁台独色彩较为明显，触及美国不能接受的“红线”，加上美方恐会顾及中国大陆的想法，因此在访美难度较高。

这位党政人士还以2008年大选为例子指出，国民党的马英九、民进党的谢长廷也透过访美行互别苗头，其中谢长廷提出“宪法一中”，来证明自己和陈水扁不同，当时美方也认同谢长廷不同于陈水扁，是一位务实主义者，也使得谢长廷能够顺利访美。



党政人士也说，蔡英文在2011年、2015年提出的两岸政策，均获美方认同能维持台海稳定，像在2016年大选访美时，和国民党候选人朱立伦访美的礼遇、见到官员的层级，已是同样规格。