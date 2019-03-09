中国将增加超百万张养老床位

中国国家发展和改革委员会有关负责人表示，今后三到五年，中国将通过城企联动等方式，使普惠性养老床位增加100万张以上。

据新华网昨天（8日）报道，为补齐养老服务供给不足这块民生短板，中国连续出台多项养老服务业支持举措，一些地方在降低养老服务业准入门槛、探索养老服务新模式等实践中也积累了丰富的经验。

中国60岁以上人口已超过2.4亿，养老是每个家庭的最大关切之一。随着老龄化程度加深，尤其是失能、高龄老人对照护等养老服务需求不断增加，养老服务供需不平衡问题日益突出，引起了国家和地方政府的高度重视。

新华网记者近日调研发现，在老龄化程度较高的江苏省常州市，政府早已开始“研发”养老服务难题的“解药”。编制多项养老服务业规划，规定新建住宅小区按每百户20至30平方米配套建设社区居家养老服务用房；对新办养老机构按床位给予最高每床1万元（人民币，下同，约2000新元）、最低2500元的一次性补贴；依托物联网技术和智能穿戴产品实现远程健康管理与服务等。这一系列措施在缓解“一床难求”、满足群众多层次多样化的健康养老服务需求方面，为其他地方提供了有益借鉴。

全国老龄办副主任吴玉韶说：“常州坚持医养融合、事业与产业融合、传统模式与新兴模式融合，这是未来养老服务业发展的方向。”吴玉韶指出，整合融合是养老政策能否落地的关键。

北京大学政府管理学院王浦劬教授认为，推进医养结合要避免多方博弈造成社会资源浪费，应当建立合理的利益分享机制、责任共担机制、资源整合机制和跨部门协同机制，促进多方面医疗卫生和养老资源的共享、整合。