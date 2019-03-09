台促转会主委：蒋介石一再成为当代社会纷争的来源

台湾促转会代理主委杨翠今天（9日）在一项讲座上说，尽管蒋介石过世已经44年，却还不能真正走入历史，一再成为当代社会纷争的来源。

据台湾《苹果日报》报道，杨翠在以“如何反思威权：当我们在‘中正之下’”为主题的讲座上指出，只有从文化、艺术的角度，深入台湾社会的集体潜意识，才能找到各种“威权象征”的解构契机。

讲座主持人、台湾资深媒体人冯贤贤说，其实在中正纪念堂体内部反思“名为中正的威权象征”，本身便是充满矛盾的事情，也意味着今日台湾的反思“仍在中途”，并未真正将过去的威权历史揭开。