2022年前中国载人飞船将批量生产

“中国空间站建成后，负责运送航天员的载人飞船将根据空间站任务需要，像航班一样发射。”全国人大代表、中国航天科技集团有限公司五院载人飞船系统总设计师张柏楠9日向记者表示，未来中国飞船将告别“订制”，开始小批量生产。

据科技日报报道，在中国载人航天工程空间实验室任务阶段，主要任务是突破和掌握关键技术，载人飞船主要根据攻关任务确定状态开展研制，计划以载人飞船和空间实验室等航天器研制进展为主线，都准备好了再发射。张柏楠说，中国空间站将在2022年前后建成，其可承载试验能力大幅提高，而且长期连续运行。届时地面与空间站的人员、货物运输量也将大大增加，任务会越来越多。为此，需要提前造好飞船，根据空间站航天员乘组更换要求和货物运输需求，按需发射，“有点像航空公司的航班”。

张柏楠表示，载人飞船稳定生产需要两个条件：一是飞船技术状态稳定，二是生产工艺过程成熟质量稳定。经过多年努力，到神舟十号载人飞船技术已经成熟稳定，进入到应用性飞行阶段。载人飞船研制的重点从以突破技术为主，向保证质量为主转变，同时提高效率降低成本。

“目前中国航天制造的水平，已经通过数字化和自动化制造技术的不断改进，具备小批量生产的能力，这与中国大力发展智能制造产业策略是分不开的。”张柏楠介绍，计算机辅助制造已在载人飞船生产领域得到广泛应用，承担了绝大部分重复性劳动。在很多需要高技能的工种上，也逐步用上了自动化生产，例如数控弯管焊接等。这大大缩短了制造时间，提高了效率和质量。