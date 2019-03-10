广东整治“保健”市场乱象 立案查处相关案件292宗

广东省市场监督管理局自今年1月8日开展整治“保健”市场乱象“百日行动”以来，共关闭网站、APP、公众号等1773个，立案查处相关案件292宗，案值1.09亿元，结案92宗。

据新华网报道，开展“百日行动”以来，广东省各相关部门共出动执法人员检查社区、公园、广场等人员密集场所5316个，检查宾馆、酒店等重点场所7746个，“保健”类店铺21558个，旅游景区、农村场镇、农村集市、城乡接合部等重点区域4362个，开展行政指导、行政约谈1678次，联合相关部门共开展执法协作591次。

广东省市场监督管理局还对外公布了10个典型案例，包括广州乐布林电子商务有限公司销售“保健”用品虚假宣传“刷单”案、佛山市皓铭化妆品有限公司传销案、东莞市蒸妙健康科技有限公司发布违法互联网广告案、云浮市云城区征球商贸有限公司虚假宣传案等。

虚假宣传是“保健”市场较为突出的违法行为，例如，东莞市蒸妙健康科技有限公司在天猫“蒸妙旗舰店”销售蒸妙熏蒸包系列商品时，其宣传网页广告内容涉及了疾病治疗功能。市场监管部门认为，该公司的行为违反了广告法有关规定，依法作出了行政处罚。

广东省市场监督管理局相关负责人表示，将依法严厉打击虚假宣传、虚假广告、制售假冒伪劣产品等扰乱市场秩序、欺诈消费者等各类违法行为。