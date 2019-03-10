高雄观光局证实大陆将赠送大熊猫

台湾省人大代表、全国台联副会长，同时也是重庆市台联会长许沛日前提出“向高雄市赠送大熊猫”建议，希望重庆动物园与寿山动物园能密切交流。对此，高市观光局长潘恒旭今证实将成立熊猫小组，准备完整的欢迎计划，表示“一对公母熊猫雄雄和融融要来高雄了！”

据《苹果日报》报道，重庆市台联会长许沛在会后接受媒体采访，表达期待高雄市长韩国瑜到重庆交流，并宣称在此次“两会”上建议“向高雄市赠送大熊猫” ，她表示：“人要交流，动物也要交流”，希望把这个桥梁搭建起来。

高市观光局长潘恒旭今早（10日）在个人脸书贴出三张熊猫照片，除了定位在重庆市之外，还写着“融融？雄雄？”

他证实重庆动物园受到韩流影响，指定致赠两只熊猫给高雄，而高市观光局也将成立熊猫小组，预计6月份前往重庆考察。



潘恒旭指出，台湾省人大代表许沛上周抵台与他接触，许沛表示要活络重庆与高雄两城市的交流，重庆动物园将要送两只熊猫给寿山动物园，分别是7岁的母熊猫融融和8岁的公熊猫雄雄，可望为寿山动物园带来更多的参观人潮与门票收益。



潘恒旭透露，“这项致赠熊猫计划还未正式向市长提案，高市观光局会针对寿山动物园设立熊猫馆做完备计划与内部简报，包括熊猫的饮食起居和适宜温度等，高市府为了感谢重庆动物园的心意，熊猫小组会做好万全准备迎接融融跟雄雄！”