易纲：初步遏制社融持续下滑 保障今年经济金融开局

中国人民银行行长易纲今早与副行长陈雨露，副行长、国家外汇管理局局长潘功胜，副行长范一飞就“金融改革与发展”相关问题回答中外记者提问。

这是易纲去年3月履新后，首次以央行行长的身份亮相全国“两会” 记者会。

易纲在发言中指出，过去一年中国面临多年少有的严峻复杂形势，外部有美联储持续加息和中美贸易摩擦带来的不确定性，国内有经济周期结构性问题叠加，社会信用收缩，小微企业、民营企业融资难融资贵问题比较突出，经济下行压力加大。

他指出，人民银行及时预调，主动作为：一是五次降低了存款准备金率，一共3.5个百分点，保证了流动性合理充裕，实现了货币信贷和社会融资规模的合理增长。

二是引导利率下行。2019年2月末，十年期国债收益率比去年年初下降了70多个基点，贷款利率也有所下行。

三是以市场化法治化方式疏通货币政策传导机制。大家知道，有个“三箭齐发”，也就是说在贷款投放和支持民营企业债券发行、研究创设民营企业股权融资工具方面加大了政策力度，金融部门对小微和民营企业的支持力度明显加大。

四是兼顾内外平衡，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，国际收支更趋平衡，外汇储备保持在3万亿美元以上。

五是有效稳定宏观杠杆率，管好社会总信用和货币的总闸门，把握好稳增长和防风险之间的关系，实现了广义货币M2和社会融资规模增速与GDP的名义增速大体上相匹配。

易纲指出，以上五个方面“多半是两难或者多难的局面，所以，我们必须在两难多难中寻求平衡。”

此外，他也指出今年中国内外部的环境正在发生新的变化，中美经贸谈判取得了阶段性进展，美联储加息预期明显弱化，明确金融监管和地方政府债务管理的政策稳定了市场预期。

易纲强调，目前世界经济形势依然错综复杂，全球经济还有一定的下行压力，中国经济金融风险挑战依然比较多。人民银行将按照党中央、国务院要求，继续实施稳健的货币政策，防范和化解金融风险，更好地服务实体经济，推动高质量发展。

易纲也引述今早人民银行披露了2月份的金融数字，广义货币M2同比增长8%，社会融资规模存量同比增长10.1%，保持了平稳增长。

他说：“大家知道，1月份社融增速相对高一些，这明显是季节因素。所以，我们要把前两个月的数综合起来看。前两个月人民币贷款新增4.1万亿，同比多增了3748亿元，社融新增5.3万亿，同比多增1.05万亿元，社融增速连续两个月高于2018年年底的数。社融持续下滑的态势得到了初步遏制，为2019年经济金融开局提供了保障。”