易纲：《政府工作报告》货币政策表述少了“中性” 但稳健货币政策的内涵没有变

易纲今早（10日）首次以中国人民银行行长身份参加两会，回答记者提问。

他在回答中央广播电视总台央视记者关于《政府工作报告》中，关于货币政策的表述与去年相比少了“保持中性”四个字，是否意味着今年的货币政策将会偏向宽松的提问时表示，此次虽然没有提“中性”，更简洁，但实际上稳健货币政策的内涵没有变。

他指出，稳健的货币政策是一个内容非常丰富的政策取向，主要稳健的货币政策要体现逆周期的调节，同时货币政策在总量上要松紧适度。今年的松紧适度，就是要把广义货币（M2）和社会融资规模的增速大体上和名义GDP的增速保持一致，这就是个松紧适度的概念。

另外，要求我们在结构上更加优化，也就是进一步加强对小微企业和民营企业的支持。

最后，这个稳健的货币政策还要兼顾内外平衡，因为中国的经济已经深度融入了世界经济，所以我们考虑货币政策的时候，当然要以国内的经济形势为主来考虑，但同时要兼顾国际和中国在全球经济关系中的地位和我们外向型经济的方面。

所以，在考虑货币政策的时候，比如1月份的数出来，大家觉得这个数比较好，所以我在这儿提醒大家，一定要把货币信贷的数据拉长一些看，在一个时点上也不能看一个数，要看许多数的加权平均；在一个时间序列上，也不要看一个时点，而是要看一个时间序列的移动平均，这样就可以比较全面地来判断稳健的货币政策的内涵。谢谢。