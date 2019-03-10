凤凰卫视驻马女记者 隆遇匪掠夺受伤

（早报讯）凤凰卫视一名驻马来西亚女记者，昨天下午遇上电单车掠夺匪，结果跌倒受伤。

据《南洋商报》报道，这起攫夺案发生于昨天下午约1时30分，地点是华总大厦旁一条通往油站的小路。她最后虽保住了双肩背包，但还是跌倒在地上，身体多处擦伤。

这名记者高棉接受采访时说，当时她刚完成在华总大厦举行的2019投资策略研讨会的采访工作，准备取道旁边一条小路前往附近的油站休息站处理当天采访的新闻片。

她说，她采访完毕后背着背包，拿着电脑，准备穿过小路前往休息站的餐饮休息区时，看见前方有一辆电单车停下来，电单车上坐着一名戴着头盔的骑士和一名乘客。

当时她会错意，以为他们很有礼貌要让路给行人，就在她快要穿过小路的一瞬间，那辆电单车忽然启动引擎，接着迅速回身，其中一人从她身边拉住她的双肩背包带，拖拽过程中导致她跌倒在地，匪徒拖了几米拽不掉，便松手逃掉。

她说，她的双手和胳膊严重擦伤，下巴也擦伤，而新穿的西装也脱落两粒扣子和部分织物挂花，非常狼狈。幸好在此之前已经录完了出镜，不然片子将没办法完成。

首次在马遇攫夺

“这是我第一次在马来西亚遭电单车车党攫夺，希望公众小心。”她说，当时正值下午，那一带也有很多车辆，以为很安全，也就放松了警戒。

不过，高棉也说，温馨的是当她站起来收拾准备离开时，一辆经过的车停下来，司机问她是否需要协助，另一名司机也提醒她手机掉在地上了。