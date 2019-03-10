易纲：没有大规模的空转或者套利 少数只是个别行为

易纲今早（10日）首次以中国人民银行行长身份参加两会，回答记者提问。

日经记者指出，1月份贷款增加了3.2万亿，与去年同期相比增幅比较大，同时主要增加的是短期贷款和票据融资，有些人认为，这有可能造成资金的空转和套利行为，一些领导人也对此表示担忧。

对此，易纲指出1月份的广义货币M2和社融的数引起很多讨论，特别是对贷款结构，其中票据贴现又增加得比较多，并且和结构性存款之间会不会套利，也有人担心这或许是金融体系内一个空转。他表示，央行对此高度重视，而且把整个结构性存款有多少、票据贴现有多少、票据贴现的利率和结构性存款利率的利差有多大，结合全国的数字都进行了分析。

易纲指出，分析的结论是，首先1月份的数增长比较快，这里面有季节性因素，因此还是希望大家和刚刚公布的2月份数据合在一起来看。实际上，光是1、2月份合在一起也不行，因为今年2月份和阴历正月重合比较多，所以数据还要反映在3月上，3月的数也有影响，所以大家要更全面地把1、2、3月的数综合起来一起看。

他表示，央行仔细研究了结构性存款利率和票据贴现的利率，和中央银行对票据的再贴现利率，总的来说没有大规模的空转或者套利，也不排除存在有少数个别银行、个别客户这些个别现象。但是如果看平均值，看整个发生时间的长度，整个票据贴现还是支持实体经济了，主要支持的还是小微企业和民营企业。

而中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜补充，人民银行作为票据融资市场监管的部门之一，下一步，第一是要加强票据融资利率和资本市场利率之间的联动和传导，对于可能存在的套利和资金空转保持警惕，及时采取措施。第二是要引导金融机构加强内部管理，完善业务考核，发挥票据对实体经济的支持作用，防止有关行为的扭曲和风险的累积。