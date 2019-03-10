中国2月新增人民币贷款8858亿元 新增社融仅7030亿元

在1月信贷和社会融资规模创下天量后，备受市场关注的2月中国金融数据揭开面纱。

据澎湃新闻报道，中国人民银行10日公布的最新数据显示，2月当月人民币贷款增加8858亿元，同比多增465亿元。今年前两个月，人民币贷款增加4.11万亿元，同比多增3748亿元。

这一数据基本符合市场预期，考虑到春节因素影响，机构对2月新增人民币贷款的预测集中在8000亿元至10000亿元。

影响2月信贷增量最主要的因素是季节性特征，春节长假导致2月工作日减少，信贷增量环比大幅回落应该是预期之中。

从2月的贷款结构看，企业中长期贷款增长明显，被视为个人房贷的居民中长期贷款保持平稳。

分部门看，住户部门贷款减少706亿元，其中，短期贷款减少2932亿元，中长期贷款增加2226亿元；非金融企业及机关团体贷款增加8341亿元，其中，短期贷款增加1480亿元，中长期贷款增加5127亿元，票据融资增加1695亿元；非银行业金融机构贷款增加1221亿元。

尽管有表内贷款的支撑，但社会融资规模并未延续1月的强势：2月当月，社会融资规模增量为7030亿元，比上年同期少4847亿元。

具体来看，未贴现的银行承兑汇票的大幅减少是“拖累”2月的社会融资规模增加放缓的最重要元素。

其中，对实体经济发放的人民币贷款增加7641亿元，同比少增2558亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少105亿元，同比多减191亿元；委托贷款减少508亿元，同比少减242亿元；信托贷款减少37亿元，同比多减711亿元；未贴现的银行承兑汇票减少3103亿元，同比多减3209亿元；企业债券净融资805亿元，同比多191亿元；地方政府专项债券净融资1771亿元，同比多1663亿元；非金融企业境内股票融资119亿元，同比少260亿元。