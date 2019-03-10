桃园机场跑道破洞 121趟航班延误 急封跑道抢修

台湾桃园机场近日诸事不顺！继8日两航厦大停电后，机场南跑道9日发现一处破洞，机场公司随即关闭跑道抢修，预计9日深夜修復完毕。

据《中时电子报》报道，机场公司晚间发布声明表示，工程人员9日下午例行巡检跑道时，在南跑道（05R／23L跑道）中段发现1处长45公分、宽30公分、深3公分的凹洞，初步研判为连日大雨所致，为安全起见，机场公司立即关闭南跑道并派员抢修。

由于南跑道关闭后，桃机仅剩北跑道可用，因此造成晚间起降航班通通挤在北跑道，不少预定降落的班机也无法立刻降落，只能在海外空中盘旋，排队等待。为避免影响扩大，机场公司预计跑道维修在9日24时前完成，并重新开放。

据桃园国际机场公司班表，其中一趟被延误的航班属于途径台湾，从北海道飞往新加坡的酷航航班。

该趟班机原定昨晚9点20分降落桃园机场，并于昨晚10点20分飞新加坡，但因跑道临时出现破洞整修，无法降落，便转降高雄机场加油，今天凌晨1点43分才回到桃园机场，上午8点才起飞，延误超过九小时。根据飞机航班信息查询网站Flightradar24的资料显示，该航班已在今天下午12点01分抵达新加坡。

酷航台湾区总经理李育修告诉台媒，转降及延误都是迫不得已，因组员执勤时间已超过，凌晨安排机上286名旅客在机场休息，并提供餐饮。

桃园国际机场公司统计，共延误121航班，平均误点52分钟，当中酷航飞新加坡航班，误点超过九小时。