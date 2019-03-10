中国央行行长：中国不会以汇率作为竞争工具应对贸易摩擦

中国央行行长易纲承诺，中国绝不会将汇率用于竞争目的，也不会用汇率打贸易战。他也证实，中美已在汇率领域的多个关键和重要问题达成共识。

易纲今早在全国人大的一场记者会上披露，中美在第七轮贸易磋商过程中，就一些重要汇率问题进行讨论，这包括如何尊重对方的货币当局决定货币政策自主权；双方都应该坚持市场决定的汇率制度原则。

此外，中美也讨论了应该遵守历次G20峰会承诺，比如不搞竞争性贬值、不将汇率用于竞争性目的，并且双方就外汇市场保持密切沟通；以及应该按照国际货币基金组织的数据透明度标准，承诺披露数据等。

易纲说：“双方在许多关键和重要问题上达成了共识。”

中美上月24日在华盛顿结束第七轮贸易磋商。美国方面消息指，美方正要求中国不得采取使人民币贬值的措施，来抵消美国关税的冲击，而双方在那一轮磋商后，已在汇率问题的谈判上取得实质性进展。

至于两国贸易磋商中，中国是否在汇率问题上向美国做出让步，易纲在回答《联合早报》提问时指出，中国的汇率形成机制是市场决定的，在这方面市场与企业的感觉越来越清晰，人民币正朝着可自由使用货币的方向发展。

他指出，人民币货币的形成机制与资本项目的可兑换、和跨境风险的防范是联系在一起的，并展望未来企业与百姓用汇都会越来越方便。

易纲补充，在投资方面，对外直接投资（ODI）与外商直接投资（FDI）将来也会越来越方便。

他说，再进一步，就是中国金融市场的开放，中国股市债市都逐步向全世界开放，衍生产品和对冲工具也会逐步完善。

易纲总结，综合考虑以上几点，会感到中美在中国汇率形成的机制和市场化建设的讨论中，共识越来越多，信心越来越足。

在回应人民币稳定和美国质疑中国操纵人民币汇率等问题时，易纲指出，中国坚持市场供求为基础的汇率形成机制，央行也基本退出对汇率市场的日常干预。

他强调：“我们绝不会把汇率用于竞争的目的，也绝不会用汇率来提高中国的出口，或着进行贸易摩擦的工具的考虑。”

易纲也说，2015年开始，受国内外因素影响，人民币汇率确实面对贬值压力，但中国在保持人民币汇率合理均衡水平基本稳定的努力和成果上，“全世界有目共睹”。

