日商加码投资台湾3大关键数据揭软实力战略

日系餐饮、商场品牌充斥台湾大街小巷，从3大关键数据显示，日商投资台湾方兴未艾，去年投资金额冲上12年来新高，且软实力崛起，不只金融投资爆量，零售、餐饮等业种更是来势汹汹。

联合新闻网报道，台湾与日本只隔着3小时左右的飞行距离，每逢连假，许多台湾人便会拖着行李箱飞往日本，不论是漫游古色古香的京都，或是欣赏枫红、樱花，采购药妆、大啖美食，都能大大满足哈日族的瘾头。

台湾人疯日本不是一两天的事，但其实，台湾市场在日本企业眼里更是块瑰宝，三井Outlet、松本清、唐吉诃德、金子半之助、一兰拉面等知名品牌相继进军台湾，从经济部投资审议委员会统计也揭露3个日本来台投资关键数据，显示日本已成为台湾经济成长的重要盟友。

投审会统计，2018年日本来台投资金额高达15.2亿美元，冲上2007年以来的新高，也是历史次高水准；与其他地区的投资金额相比，2018年日本也挤下香港、英国，晋升为第三大侨外投资国家。

日商来台投资金额屡创新高，投资件数也年年创新高，值得注意的是，日本投资台湾的产业型态出现质变，台湾投审会副执行秘书杨淑玲表示，日本早期投资台湾以制造业为主，近几年业别明显多元化，服务业的件数冲上来，投资行为也更加活跃。

杨淑玲进一步指出，2018年日本来台投资金额能够攀上近年新高，主因是金融保险业有大案“进补”，如日商伊藤忠入股台北101，以及日本乐天银行与国票金控合资成立纯网银，这也显示日本投资台湾的策略转变，以服务为主的软实力正在崛起。

乐天银行社长永井启之2月底来到台湾，他向媒体表示，乐天电商、乐天书城、甚至乐天信用卡都已经进入台湾，市场环境与日本差不多，这也是乐天选择投资台湾的原因之一。

观察2018年日本投资台湾的特点，除了金融保险业投资金额高居各业别之冠，另一个现象是批发零售业、住宿餐饮业合计投资件数达283件，占整体投资件数比重超过5成，也就是说，日本来台的投资案，每2件就有1件属于批发零售或住宿餐饮业。

杨淑玲表示，零售、餐饮业的投资金额通常不会太高，但件数确实有比较明显的增加，生活中很容易看到日系药妆、拉面、日式生活杂货、零食等店铺，也印证了日本来台投资业别走向多元化的趋势。

台经院产经资料库分析师林进南进​​一步分析日本服务业大举进军台湾的背后原因，他表示，日本少子化、高龄化的现象较台湾严重，内需市场不够力的情况下，势必得往海外发展。

至于为何选择台湾作为重点市场，林进南表示，一是日本与台湾过去在进出口贸易已经打下了长期合作的基础，而且台湾人喜爱去日本旅游、消费，日本对台湾市场及喜好相当熟悉，其次，台湾人在饮食和娱乐方面很愿意花钱，高端消费力充沛，这也加大来台投资诱因。

第三，林进南指出，日本内需市场遇到瓶颈，赴海外投资势在必行，台湾除了本身具有发展性，也可以作为前进中国及其他亚洲市场的踏板。

林进南说明，台湾环境与大陆有一定的相似、连动性，不少日商赴大陆投资并不顺利，但大陆市场非常庞大，业者不可能轻易放弃，因此日商经营台湾市场的同时，也可从中吸收经验、调整服务甚至进行新品开发，以利未来扩大亚洲市场布局。

台湾与日本面临相同的人口高龄化、少子化议题，如今日本凭着强悍的服务软实力拓展海外市场，若台湾可搭上日本服务业大量投资台湾的潮流，并将日本服务业的职人精神作为他山之石，或许也能找到台湾经济成长的新火种。