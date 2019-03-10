日商加码投资台湾3大关键数据揭软实力战略

日系餐饮、商场品牌充斥台湾大街小巷，从3大关键数据显示，日商投资台湾方兴未艾，去年投资金额冲上12年来新高，且软实力崛起，不只金融投资爆量，零售、餐饮等业种更是来势汹汹。
联合新闻网报道，台湾与日本只隔着3小时左右的飞行距离，每逢连假，许多台湾人便会拖着行李箱飞往日本，不论是漫游古色古香的京都，或是欣赏枫红、樱花，采购药妆、大啖美食，都能大大满足哈日族的瘾头。
台湾人疯日本不是一两天的事，但其实，台湾市场在日本企业眼里更是块瑰宝，三井Outlet、松本清、唐吉诃德、金子半之助、一兰拉面等知名品牌相继进军台湾，从经济部投资审议委员会统计也揭露3个日本来台投资关键数据，显示日本已成为台湾经济成长的重要盟友。
投审会统计，2018年日本来台投资金额高达15.2亿美元，冲上2007年以来的新高，也是历史次高水准；与其他地区的投资金额相比，2018年日本也挤下香港、英国，晋升为第三大侨外投资国家。
日商来台投资金额屡创新高，投资件数也年年创新高，值得注意的是，日本投资台湾的产业型态出现质变，台湾投审会副执行秘书杨淑玲表示，日本早期投资台湾以制造业为主，近几年业别明显多元化，服务业的件数冲上来，投资行为也更加活跃。
杨淑玲进一步指出，2018年日本来台投资金额能够攀上近年新高，主因是金融保险业有大案“进补”，如日商伊藤忠入股台北101，以及日本乐天银行与国票金控合资成立纯网银，这也显示日本投资台湾的策略转变，以服务为主的软实力正在崛起。
乐天银行社长永井启之2月底来到台湾，他向媒体表示，乐天电商、乐天书城、甚至乐天信用卡都已经进入台湾，市场环境与日本差不多，这也是乐天选择投资台湾的原因之一。
观察2018年日本投资台湾的特点，除了金融保险业投资金额高居各业别之冠，另一个现象是批发零售业、住宿餐饮业合计投资件数达283件，占整体投资件数比重超过5成，也就是说，日本来台的投资案，每2件就有1件属于批发零售或住宿餐饮业。
杨淑玲表示，零售、餐饮业的投资金额通常不会太高，但件数确实有比较明显的增加，生活中很容易看到日系药妆、拉面、日式生活杂货、零食等店铺，也印证了日本来台投资业别走向多元化的趋势。
台经院产经资料库分析师林进南进一步分析日本服务业大举进军台湾的背后原因，他表示，日本少子化、高龄化的现象较台湾严重，内需市场不够力的情况下，势必得往海外发展。
至于为何选择台湾作为重点市场，林进南表示，一是日本与台湾过去在进出口贸易已经打下了长期合作的基础，而且台湾人喜爱去日本旅游、消费，日本对台湾市场及喜好相当熟悉，其次，台湾人在饮食和娱乐方面很愿意花钱，高端消费力充沛，这也加大来台投资诱因。
第三，林进南指出，日本内需市场遇到瓶颈，赴海外投资势在必行，台湾除了本身具有发展性，也可以作为前进中国及其他亚洲市场的踏板。
林进南说明，台湾环境与大陆有一定的相似、连动性，不少日商赴大陆投资并不顺利，但大陆市场非常庞大，业者不可能轻易放弃，因此日商经营台湾市场的同时，也可从中吸收经验、调整服务甚至进行新品开发，以利未来扩大亚洲市场布局。
台湾与日本面临相同的人口高龄化、少子化议题，如今日本凭着强悍的服务软实力拓展海外市场，若台湾可搭上日本服务业大量投资台湾的潮流，并将日本服务业的职人精神作为他山之石，或许也能找到台湾经济成长的新火种。
请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息