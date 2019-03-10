北京大观园塑像太恐怖 贾宝玉如纸扎人 吓哭小孩

中国四大小说名著《红楼梦》的故事为世人津津乐道，但北京大观园中的贾宝玉、林黛玉等人塑像却因造型和妆容太恐怖，苍白脸颊配上漆黑双眼，直接吓哭来游园的小孩。甚至有网友形容，这样的造型“曹雪芹看了会想打人”，让不少来朝圣的游客傻眼。

据中新社报道，北京大观园建于1984年，位于北京市西城区南菜园西街，占地13公顷，是以影视拍摄服务为主的综合性旅游区，兼具观光旅游、文化娱乐、休闲度假等功能，被目前列为大陆国家AAA级旅游景区；包括《红楼梦》、《还珠格格》、《甄嬛传》等作品都在此取景。

大观园内的红楼梦人物塑像在2017年就曾爆出破烂不堪的消息，当时大观园相关负责人指出，“早期会有一些游客的人为破坏，我们现在也已经做了隔离。目前，蜡像也正在联系修复，衣服也会重新更换”。

根据1987年版电视剧宝玉扮演者欧阳奋强的微博，大观园中的那些塑像，是按照当年演员们的脸型所制作，然而有网友表示，有小孩看到蜡像就拉着母亲说：“妈妈走吧，我害怕”

时隔两年，园内塑像破损肢体的确已获修复，服饰也相对较新，许多人物甚至重新“描眉画眼”，例如惜春就有一双“大眼睛”。

报导认为从1984年建园，到1987年电视剧红楼梦上映，如今已经过去30多年，无论是塑像、蜡像的制作工艺，或是读者和观众的审美标准，都已大不相同。