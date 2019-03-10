华为起诉最新进展：美国法院已给美国政府发传票

多个来自美国的消息证实，美国的联邦法院已经就华为公司起诉美国政府一案给美国政府及其多位部长发去了法院传票。

《环球时报》报道，美国得克萨斯东区联邦地区法院在3月7日就华为起诉美国政府一案，给美国政府、美国司法部和美国司法部长发出的一份传票。

该传票中写明，美国政府方面需要在收到传票后的60天内（但不包括收到传票之日）给出回应，否则就会被默认判决败诉。

记者查询美国法律文件网站Justia.com，发现这份传票内容属实，而且该法院发出的传票不止这一份。一份专业提供美国各种法庭公开文件的付费商业网站上的记录就显示，法院还在3月7日给美国教育部长、劳工部长、卫生与公共服务部长、农业部长等多个政府部长也发去传票。

之后，又在7号和8号公布了4份华为方面的7人律师团队中4名律师的出庭申请。值得一提的是，根据此前媒体的报道，这4名律师在美国都颇有名气，其中Glen D Nager系华为方面的首席律师，曾代理了13起在美国联邦最高法院审理的案件，是毕业于美国名校斯坦福大学的法学博士。其他三位律师也同样是经验丰富，且毕业于名校的法学博士。

另外，这7人都来自于美国乃至世界知名的律所。