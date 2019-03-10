长征九号重型运载火箭有望在2030年前后实现首飞

据新华社报道，记者今天（10日）在长征系列运载火箭第300次发射现场采访时了解到，中国重型运载火箭已取得阶段性成果，任务规划预计将于2030年前后实现首飞。

“长征九号运载火箭是航天强国的重要支撑，是大规格利用空间资源的基础，是开展大规模深空探测的前提。”中国航天科技集团一院院长郝照平介绍，长征九号运载火箭目前进展顺利，重型火箭总体方案已经通过了集团级专家评审，各分系统方案基本明确。

“如果在大推力发动机、大直径结构等一系列关键技术实现突破，长征九号运载火箭将有望在2030年前后实现首飞，这将大幅提升中国自主进入空间能力，极大的支撑中国科技强国和航天强国建设。”郝照平说。

经过近几年的攻关努力，长征九号运载火箭的研制工作已经取得阶段性成果。长征九号运载火箭箭体直径9.5米，全箭总长近百米，运载能力是现有中国火箭最大运载能力的5倍多，最大运载能力和综合性能指标将达到国际运载火箭的先进水平。

长征九号运载火箭的研制成功将满足未来较长时期国内深空探测、载人月球探测等国家重大科技活动的任务需求。据初步统计测算，2030年前后，重型火箭发射需求4到5发，2030至2035年发射需求10次左右,到2050年发射需求更多。