美媒：苹果5G手机开发陷入困境 华为或成最大赢家

美国科技资讯网（CNET News）3月9日报道，芯片制造商高通表示，希望苹果公司（Apple Inc.）在侵犯其知识产权的案件中赔偿该公司3,100万美元的赔偿金。

尽管赔偿金数额看起来很少，但对苹果的打击十分巨大。 报道称，如果在这场官司中败诉，高通有望以此提升其在手机零部件中作为创新者的声誉，并让人们相信这些创新大部分都投入到苹果手机中。并且今后高通在诉讼过程中，起诉苹果侵权胜诉的可能性将大大提升。

此前，市场调查机构考恩研究公司（Cowen Research）有报告显示，苹果在目前全球已进入白热化阶段的5G手机竞争中处于落后状态。苹果至少要到2020年才能生产5G手机，因其在购买5G设备所需的相关组件中遇到了一些问题。

彭博社3月9日报道称，苹果由于依赖英特尔（Intel Corporation）的调制解调器而处于困境中。虽然苹果有可能向其主要竞争对手韩国三星电子购买5G调制解调器，但是需要在“苛刻的商业条款”下进行。或者苹果可以选择与高通和解，但这可能为时已晚。

报道称，如今中国通讯设备制造商华为已推出新型5G手机，三星电子的5G手机也即将问世，这有可能导致苹果手机的市场份额继续被三星电子和华为占据。尤其是保持迅速发展势头的华为，有可能成为最大赢家。