埃塞航空空难 中国暂停运行涉事客机机型

埃塞俄比亚航空一架波音737 MAX 8飞机昨天发生坠机空难，机上149名乘客和8名机组人员全部罹难。乘客来自35个国家，其中8人来自中国。中国民航局已向中国各运输航空公司下发文件通知，要求暂停波音737-8商业运行。

失事客机型号与去年10月在印尼失事、造成189人罹难的狮航客机属同一型号。

埃航说，机上人员持有32个国家和联合国护照，以肯尼亚（32人）、加拿大（18人）和埃塞俄比亚（9人）为主。另外，持意大利、中国和美国护照者各有八人，四人持联合国护照。据知没有新加坡人在机上。

综合澎湃新闻、北京青年报等报道，据中国外交部领事保护中心11日消息，埃航失事客机上8名遇难中国公民身份初步确认，4人为中国公司员工，2人为联合国系统国际职员（包括1名香港居民），另2人分别来自辽宁和浙江，为因私出行。驻埃塞使馆已与埃方建立协调联络机制，并同遇难中国公民家属取得联系，为家属处理善后提供积极协助。

中国民航局通知称，鉴于两起空难均为新交付不久的波音737-8飞机，且均发生在起飞阶段，具有一定的相似性，本着对安全隐患零容忍、严控安全风险的管理原则，为确保中国民航飞行安全，研究决定囯内运输航空公司暂停波音737-8飞机商业运行。

通知显示，请各执飞波音737-8飞机的中国运输航空公司于2019年3月11日18时前暂停该型飞机的商业运行。民航局将联系美国联邦航空局和波音公司，在确认具备有效保障飞行安全的有关措施后，通知各运输航空公司恢复波音737-8飞机的商业运行。

前述民航局文件中提及的波音737-8飞机，全称737 MAX 8。

737 MAX是波音最新的单通道飞机家族，包括737 MAX 7、737 MAX 8、737 MAX 9和737 MAX 10机型。2017年11月，波音向国航交付首架737 MAX。截至去年12月，中国民航运营的737所有机型的数量超过1500架，占到同类机型的50%以上。

另据中国国资委网站消息，目前中国大陆航司共有96架波音737MAX8飞机投入运营，用户包括国航、东航、南航、海航、上航、厦航、山航、祥鹏、奥凯、九元、福州航空、昆明航空。现全部停飞。

失事前机师要求返航获准

埃塞俄比亚总理办公室昨天通过社交网站推特，向罹难者家属致哀。

埃航总裁特沃尔德在记者会上透露，客机失事前，机师申诉遇到困难而要求返航并已获得批准。

实时追踪飞机飞行状况的Flightradar24网站说，失事客机起飞后的垂直速度并不稳定。客机失事原因还有待调查。波音表示将协助调查工作。

埃塞俄比亚航空是非洲大陆机队规模最大的航空公司之一。据该公司早前估计，它去年搭载的乘客人次达1060万。

埃塞俄比亚航空上一次发生严重空难是在2010年1月，当时一架从贝鲁特出发的客机在起飞后不久失事坠毁。