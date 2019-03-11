中国正研究起草房地产税法草案

中国全国人大常委会法制工作委员会副主任刘俊臣表示，按照人大常委会立法规划，现在有关方面正在研究起草房地产税法的草案，相关工作正在稳步推进。他是在全国人大新闻记者会上做出上述表述。

据路透社报道，同时出席记者会的全国人大财政经济委员会副主任委员乌日图说：“房地产税法由全国人大常委会预算工作委员会会同财政部组织起草，目前，相关部门正在完善法律草案、重要问题的论证等方面的工作，待条件成熟时提请全国人大常委会初次审议。”

他表示，下一步，财经委将按照全国人大常委会立法规划和年度立法计划的要求，督促有关部门抓紧增值税法、消费税法、房地产税法、关税法、城市维护建设税法、契税法、印花税法、税收征收管理法（修改）等法律草案的起草，做好法律草案的初步审议，确保按时完成落实税收法定原则的立法任务。

昨日全国人大常务委员会委员长栗战书表示，今年集中力量落实好党中央确定的重大立法事项，包括审议民法典，制定房地产税法等，修改证券法等。

作为中国房地产平稳发展长效机制的重要内容，房地产税的出台备受关注。国务院总理李克强此前所作政府工作报告中提出，今年要稳步推进房地产税立法。