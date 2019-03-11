中国轮椅冰壶队首获世锦赛冠军

中国轮椅冰壶队在苏格兰斯特灵举行的世界轮椅冰壶锦标赛决赛中，中国轮椅冰壶队以5比2绝对优势战胜东道主苏格兰队，获得2019年世界轮椅冰壶锦标赛金牌。

据央视新闻报道，苏格兰当地时间10日，中国轮椅冰壶队在苏格兰斯特灵举行的世界轮椅冰壶锦标赛决赛中，中国轮椅冰壶队发挥出色，全队通力合作，这是中国轮椅冰壶队2018年在平昌冬奥实现了冬残奥金牌“零的突破”后，中国军团首次冲击世锦赛冠军成功，摘得金牌。



本次世锦赛比赛中，中国队在战胜韩国、拉脱维亚、瑞士、美国、苏格兰、德国等国家队后，以8胜3负的成绩，中国轮椅冰壶队以小组第一身份进入复赛的。



半决赛中，中国队以5比2战胜韩国队，决赛与东道主苏格兰队相遇争夺冠亚军。



2019轮椅冰壶世锦赛于3月3日至10日在苏格兰举行，本届世锦赛作为北京2022年冬残奥会中国队重要练兵大赛，代表中国队出战的运动员是“2019年全国轮椅冰壶对抗赛”和赛后的技术测评所确定的最终名单。队员分别是闫卓（女，北京），徐新臣（黑龙江），张明亮（河北），王海涛（黑龙江），张强（黑龙江）五名队员入选新一期国家队，在哈尔滨市奥禹冰壶运动中心开展集训后，代表中国队出战世锦赛。