科技部长：中国2050要成为世界科技强国

十三届全国人大二次会议新闻中心今天（11日）上午举行记者会，科技部部长王志刚、副部长李萌、战略规划司司长许倞、政策法规与创新体系建设司司长贺德方、资源配置与管理司司长张晓原就“加快建设创新型国家”相关问题回答中外记者提问。

据中新网报道，《人民日报》记者向王志刚提问：“按照规划，中国将在2020年进入创新型国家行列，现在距离目标实现还有不到两年时间。请问，按照创新型国家标准，目前中国在哪些方面已经提前达标？又有哪些方面需要继续冲刺攻坚？”

王志刚表示，创新型国家是整个中国“三步走”非常重要的内容。按照党的十九大报告部署，在全面建成小康社会的基础上，2035年要基本实现现代化，本世纪中叶要成为现代化强国。科技创新有“三步走”战略，到2020年进入创新型国家，到2035年左右进入创新型国家前列，到2050年要成为世界科技强国。就是说，中国的现代化进程必须把科技创新摆在核心位置，作为重要支撑和引领力量，也作为发展的重要动力。

王志刚指出，到2020年要进入创新型国家，这是个非常重要的时刻，也是个重大的任务。什么叫做进入创新型国家？可能要有一个基本的界定。今年科技部召开的全国科技工作会议上，我们对创新型国家进行了一个描述，即科技实力和创新能力要走在世界前列。具体讲，应该从定性和定量两方面来看这个事情。从定量来讲，去年我们国家按照世界知识产权组织排名，综合科技创新排在第17位，到2020年原定目标大概在15位左右。另外，我们的科技贡献率要达到60%，去年达到了58.5%。同时，还有一些定量指标，比如说研发投入、论文数、专利数、高新区等方面的指标，去年都有不俗的表现。

王志刚还表示：另外，还有一些定性指标。进入创新型国家，就看你经济发展战略的制定是不是把科技创新作为核心要素，发展的动力是不是更多地依靠科技创新，劳动主体 是不是更多具备科技创新能力和精湛的技能，国家竞争力和综合国力是不是更多地用科技创新能力和水平来衡量，是不是有一大批高水平的高校、企业、研究院所， 以及一大批高水平的科技创新人才。科技合作是不是成为国与国合作的一个重要内容，同时全民科学素质是不是有个较大的提高。这些是定性指标。