检方撤销指控　金正男案印尼被告获释

法新社报道,由于法官批准了检方撤销对其谋杀指控的申请,金正男遭毒杀案印度尼西亚籍女被告西蒂艾莎周一获释。

马来西亚高院法官阿兹敏说:“西蒂艾莎被释放了。她可以走了。”

法官说,西蒂艾莎是被无事省释(Discharge Not Amounting to an Acquittal)。这意味着,她不等于无罪,控方日后可再提控。

西蒂艾莎可以离开马国。印尼驻马大使鲁斯迪对法院的决定表示满意,并说:“我们会在今天或尽快安排西蒂飞回印尼。”

路透社早前报道,马来西亚检方要求法院,撤销对西蒂艾莎的谋杀指控,但没有说明理由。

印度尼亚籍的西蒂艾莎和越南女子段氏香是于2017年3月1日被控上法庭,控状指两人连同另四名仍在逃的朝鲜籍嫌犯,于2017年2月13日在吉隆坡第二国际机场,为达到共同的企图而谋杀朝鲜最高领导人金正恩同父异母长兄金正男,,抵触刑事法典第302条文,并可在第34条文下被治罪。一旦罪成,唯一的刑罚是绞刑(死刑)。

去年8月,马来西亚高庭去年判定,两人表面罪名成立,须为所面对的谋杀控状进行答辩。

去年12月,西蒂艾莎的律师为取得七名证人的证词与检方争论,导致审讯中断。