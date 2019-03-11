蔡英文：台湾与被剥夺宗教自由人民站在一起

台湾总统蔡英文今天（11日）表示，在世界其他很多地方，宗教自由正遭受威胁迫害，政府甚至以暴力镇压想追寻信仰的人。我们选择与受专制政权压迫、被剥夺宗教自由的人民站在一起。历史告诉我们，当越多人可以生活免于恐惧时，国家就会更加安定、和平与繁荣。

据《中时电子报》报道，“印太地区保卫宗教自由公民社会对话”今年在台湾举行，蔡英文出席开幕典礼时特别欢迎现场的贵宾美国国际宗教自由无任所大使布朗巴克。

她说，1998年，布朗贝克担任美国参议员的时候，推动通过了《国际宗教自由法》，这个法案也创设了美国国际宗教自由大使这个职务。20年后的今天，布朗贝克以当初他所创设的这个大使职务的身分，亲自来台湾出席宗教自由论坛。

去年以来，布朗贝克走遍世界各地，呼吁各国政府及人民尊重宗教自由。蔡英文认为，布朗贝克大使亲自莅临与会，让这个重要活动格外显得更有意义。他的努力也呼应了美国第三任总统杰佛逊政教分离的主张。

她说，政教分离的意义在于，国家不应干涉控制宗教，同时政府应该营造包容接纳的环境，尊重少数族群和多元文化。“今天，就是这份包容、互相接纳的精神，让我们在此共聚一堂。”

蔡英文指出，我们不因彼此信仰不同而对立，反而是因为我们共享这包容、接纳的精神，而得以凝聚在一起。无论是信徒或非信徒，我们都将共同合作，迎接二十一世纪的挑战。

蔡英文指出，台湾是移民社会，台湾人不断学习着如何跨越差异，接纳过去不同时期以及现今来自世界各地不同地方的人。过去两年来，我们也看到越来越多南亚和东南亚的伊斯兰教、天主教和印度教的朋友来台居住，他们的文化、宗教、饮食，丰富了我们社会的内涵。

蔡英文话锋一转，强调在世界其他很多地方，宗教自由依然正遭受威胁迫害。在那些压制人权和民主价值的国家，政府歧视，甚至以暴力镇压那些只不过是想追寻信仰的人。

她还说，台湾深刻了解权利被剥夺、身分被抹煞以及生活方式遭受挑战的感受，所以我们选择与受专制政权压迫、被剥夺宗教自由的人民站在一起。