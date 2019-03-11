国家药监局局长：中国疫苗总体安全

中国十三届全国人大二次会议新闻中心于今早（11日）10时30分在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会，邀请国家市场监督管理总局局长张茅、国家知识产权局局长申长雨、国家药品监督管理局局长焦红就“加强市场监管 维护市场秩序”相关问题回答中外记者提问。

《联合早报》记者王纬温提问：“中国近年的疫苗问题频发，包括长春长生狂犬病问题疫苗、江苏过期脊灰疫苗等。在这次两会上，中国疾病预防控制中心主任高福说，中国疫苗已位居世界先进之列，这就让人觉得很矛盾。我的问题是，您怎么评估中国疫苗的水平？为什么民众对中国疫苗有这么多疑虑？市场监管总局又能采取什么措施，让市场及消费者对中国疫苗建立信心？”

对此，国家药品监督管理局局长焦红回应时表示，疫苗确实受到社会高度关注，因为疫苗涉及到人民群众的生命健康，它关系到公共卫生安全和国家安全。党中央、国务院高度重视疫苗监管工作，市场监管总局、国家药监局正在推进建立疫苗监管的长效机制。对中国疫苗，总体评价应该是安全的。我们的群众也好、媒体也好，应该对疫苗有信心。

焦红表示，为建立长效机制，我们正在采取以下举措：

第一，大家都知道，在全国人大法工委和司法部的关心支持下，我们会同卫健委等相关部门，起草了《疫苗管理法（草案）》。《疫苗管理法（草案）》进一步贯彻习近平总书记的“四个最严”要求。在《草案》中，明确提出疫苗是具有战略性和公益性的，支持产业发展和结构重组，有针对性地对疫苗实行最严格的监管。对疫苗的研制、生产、流通、预防接种全过程，提出更加严格的要求。对疫苗的违法违规行为要严厉查处，对监管的失职渎职行为，也要严肃问责。目前，《疫苗管理法（草案）》已经过全国人大常委会初次审议，并向社会公开征求意见。围绕进一步做好疫苗监管工作，我们也在修订《药品管理法》相关内容。目前，正在会同相关部门，进一步研究制定相关配套规章和制度，为法的实施做好准备工作。

第二，社会和公众也非常关心如何加强监管。目前重点落实两个责任：督促落实企业的主体责任和落实部门的监管责任。作为疫苗生产企业，应该建立完善的质量管理体系，建立产品安全追溯体系，落实疫苗产品风险报告制度，保证疫苗产品质量。作为监管部门，我们要进一步明晰监管部门的事权和监管责任，要进一步强化省级药品监督管理部门对生产企业的现场检查。国家药品监督管理局将在属地管理的基础上，强化巡查和抽查，一旦发现违法违规的，要严肃查处。

第三，疫苗也是具有专业性的，我们还要进一步加强疫苗监管的专业技术支撑。比如说，我们要进一步加强和完善疫苗批签发制度，更加强调疫苗的批签发与现场检查相结合，进一步提高疫苗批签发的能力和水平，也通过与现场检查的结合，进一步督促和指导企业提高对产品风险管控的能力。当然，作为监管部门，我们还是要进一步加强监管队伍建设，提高能力水平。我们要建立国家和省两级专职检查员队伍，加强检查员的管理和培训，最终目的是提高我们发现问题的能力和水平，保障公众的健康，让公众对我们的疫苗更加有信心。