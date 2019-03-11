国家知识产权局：将发明专利审查周期平均压减三分之一

十三届全国人大二次会议新闻中心于今天（11日）举行记者会，邀请国家市场监督管理总局局长张茅、国家知识产权局局长申长雨、国家药品监督管理局局长焦红就“加强市场监管 维护市场秩序”相关问题回答中外记者提问。

关于提高知识产权审查质量和审查效率的提问，国家知识产权局局长申长雨表示，在去年首届进口博览会上，习近平总书记作出了重要指示，国务院也作了相应的部署，市场监管总局和知识产权局认真贯彻落实习近平总书记的重要指示精神和党中央、国务院的决策部署，制定了明确的工作计划。例如，我们从去年开始，五年之内要将商标审查周期由过去八个月压减到四个月以内，要达到目前“经合组织”国家最快的水平；要将发明专利审查周期平均压减1/3，其中高价值专利审查周期压减一半以上，也要达到目前国际上最快的水平。

为了实现这一目标，国家知识产权局采取了一系列措施。首先，我们加强审查员队伍建设，通过加强审查力量，来提高审查能力和审查水平。第二，我们全面提高审查工作的信息化水平，加快建设智能审查系统，借助信息技术来提质增效。第三，我们进一步优化审查业务管理流程，采用短周期精细化管理，提高审查质量和效率。第四，我们还进一步创新审查工作的思路和模式。例如，引入集中审查和加快审查，来提高质量与效率。我们通过采取这一系列措施，取得了显著成效。去年底，商标审查周期已经从过去的八个月压减到了六个月以内，高价值专利审查周期压减了10%。同时，我们的审查质量也在稳步提升，审查的社会满意在不断提高。

今年，我们将进一步加大工作力度，确保在年底前将商标审查周期由过去已经压减到六个月的基础上，进一步压减到五个月之内，将高价值专利审查周期在去年已经压减10%的基础上，再压减15%以上，更好地满足社会的需求。