台观光局修订专案以避免游客脱团事件重演

针对去年12月发生的越南游客在台湾脱团的事件，台湾交通部观光局8日宣布重新修正《观宏专案》，加重组团旅行社退场条款，包括脱团超过六人以上，将从专案中除名，避免类似事件重演。当局也预计，本月15日重新恢复越南套装旅行团申请。

据台湾《联合报》报道，观光局指出，本次修正有三大重点。第一，加重组团旅行社退场条款，经发现违常事件，如借牌、并团、逾期停留等情节重大者，立即除名，再者发生脱团、逾期停留、行方不明团员达三人者，暂停其送件资格两个月；达六人者，立即自本专案指定旅行社除名。

第二，台湾境内接待旅行社配合管控及通报，未依限核实通报满两次者，于该年度内不得接待观宏专案团体；第三，申请文件增列组团与接待旅行社合约、旅客订票订房纪录，明订入境即时通报，万一发生脱团，应于事发两小时内完成通报等，加强入境后管控追踪。

观光局指出，《观宏专案》是东南亚旅行团来台签证便利的善意措施，修正公告《观宏专案》新作业规范后，预计3月15日重启越南套装旅行团申请，首波已恢复57家指定组团社送件，是经观光局与越南国家旅游总局了解后，择纪录良好者优先恢复，试办期延长至明年12月31日。