中国科技部长谈科研伦理：要约束为个人名利罔顾法律的行为

中国科技部部长王志刚今天（11日）在谈到科研伦理和学风作风的课题时指出，对于那些为了个人名利罔顾法律的行为要加以约束。

综合中新网和《新京报》报道，王志刚在十三届全国人大二次会议新闻中心举办的记者会上说，科技本身就是双刃剑，一项新技术、新成果带来的既有好的一面，也有需要关注和避免出现坏的一面。今天的科技仍然有这样一种趋利避害的要求，比如人工智能、基因编辑等。

王志刚指出，科学研究、技术创新和成果转化，特别是在应用领域发挥科技的扩散性、渗透性，还是有一些不确定性的，这就需要科研人员有强烈的责任感、科学精神、道德操守和科研伦理，当然还有遵守法律法规等方方面面的要求。

他也说，科技部很关注，已经出台了一些规定，今后还要进一步研究出台相关制度规范进行引导、进行约束。要告诉和引导科学家从事科研活动应当遵守什么样的规范，转化成果要遵守什么样的规定，使科技人员更加理性、尊重规律、敬畏法律。

王志刚早前在“部长通道”谈到论文造假、基因编辑婴儿等课题时说，对科研活动中需要制止的现象，科学技术部有明确的态度。

他说：“要注意一点，科研人员本身也是人。我们在学风作风、倡导科学精神方面也做一些工作。去年，论文造假、基因编辑婴儿等方面也有一些事情发生。哪些属于科研活动方面需要制止的，科学技术部都有明确的态度。”