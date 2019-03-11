阿里46.6亿元入股申通快递控股股东公司

今日（11日）申通快递发布公告，阿里巴巴将投资46.6亿元（人民币，下同，9.42亿新元），入股申通快递控股股东公司。

据《新京报》报道，公告中显示，3月10日，申通控股股东上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷投资”）及实际控制人陈德军、陈小英与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称“阿里巴巴”）签署了《框架协议》，拟新设两家与德殷投资处于同一控制下的子公司（“新公司A”和“新公司B”，合称“新公司”）。

德殷投资以其持有的上市公司股份对新公司出资或转让给新公司，出资或转让完成后，新公司A将持有申通29.90%的股份，新公司B将持有公司16.10%的股份。

同时，实际控制人、德殷投资拟引入阿里巴巴作为新公司A的战略投资者：阿里巴巴通过受让实际控制人或德殷投资持有的新公司A的股权或者向新公司A增资的方式，获得新公司A49%的股权，阿里巴巴为此支付的对价为人民币46.6亿元。

截至3月10日，新公司尚未设立。

公告显示，本次交易完成后，公司将与阿里巴巴在物流科技、快递末端、新零售物流等领域进一步探索合作。 本次交易完成后，德殷投资在股东结构变更前持有的公司合计53.76%的股份仍由实际控制人通过德殷投资和新公司控制，公司的实际控制人未发生变化，仍为陈德军先生和陈小英女士。

根据此前披露的消息，阿里巴巴、菜鸟智能物流网络已经与全球范围内3000多家物流企业达成合作。其中包括中国邮政、俄罗斯邮政、西班牙邮政等主要国家邮政网络；新加坡航空、阿联酋航空、空桥航空等航空公司建立空运网络深度合作；以及与中欧班列、东南亚和澳洲海运专线网络形成了常态化运输合作。

有观点认为，中国快递量连续十年高速增长，在2018年突破500亿件，占全世界超过40%，全社会物流基础设施实现了正在从劳动力密集型向科技密集型的转变。