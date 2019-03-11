港媒称两会采访难 被区别对待

有香港媒体称，中国全国政协特邀组昨天（10日）对媒体开放，该报记者驱车前往北京会议中心时被警卫拦下，并被告知“需联系驻地新闻联络员，把你接进去”。

据香港《星岛日报》报道，该报记者几天前人大代表北京团同样在此地开放，并未遇到任何阻拦。报道称，记者在门口等待，看到中国大陆记者的车可以直接开进去，而同样是两会车证，港澳记者就是不能进。

该名记者称半小时后等到联络员，将个人信息再上报给警卫组，终于可以通过。记者询问为何区别对待，并说去年并没有如此麻烦。那名联络员说：“今年的新规定，会风会纪确实严了，而且政协小组对境外媒体开放都需要提前联系，专人接送。”

报道称，仔细盘点两个特邀组的委员，“猛人（重量级官员）不少”，有国家宗教局长王作安、国家安全部纪委书记刘彦平、国家安全部副部长唐朝、国台办副主任陈元丰。不过，记者们等了一个上午，最后也只有陈副主任愿意与大家说两句，其他人全都微笑婉拒，马上离开。

另据香港《明报》称，今年两会要采访港区人代，已不可能约在他们下榻的北京饭店，而是要到酒店外面。报道称，大陆代表或委员驻地的小组开放，虽允许记者采访，但门禁森严，有的地方甚至要指定新闻联络员接送记者，结果联络员“疲于奔命”，记者也因此“被迟到”而错过一些代表或委员的“精彩发言”。