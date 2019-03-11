台官员谈F-16战机计划：若一切顺利 可望明年底交货

对于台湾军方计划向美国增购66架F-16战斗机一事，有台湾官员指出，依据目前洛克希德马丁生产线状况，如果美国批准，加上台湾方面编列预算也顺利，第一架新造的F-16，可望在明年底交机。

据台湾《联合报》报道，增购F-16的计划称为“凤扬专案”，为协商特别预算的立法与编列等事宜，国防部已经开始向朝野立委进行说明。军方提出的说帖中，对新购F-16均称呼F-16 Block70/72，显示“F-16V”并非未来正式名称。但由军方同时列出Block70与Block72两种型号，似乎也代表未来新机的发动机，不一定限于与现有F-16A/B相同的普惠公司F100引擎（Block72），也可能选用奇异公司的F110引擎（Block70）。

台湾空军已经表明，增购F-16并非取代现有的幻象（又称幻影）战机，而是扩编战机实力。这名官员对此解释，台湾军方的幻象机数量仅为F-16的40%，每年编列的零附件费用却达F-16的90%，单位成本是F-16的两倍。另一方面，如果幻象机不进行性能升级，预估2027年至2030年就要届龄除役。因此，台湾方面此时增购F-16，确实有向法国幻象制造商施加压力，要求对方零件降价，或是提供改良之意。如果对方继续开天价，也不愿提供升级，台湾方面不无可能将其提前除役。

由于美国坦言，短期内不可能批准出售F-35，而采购新款战机从“起案”到完成战力，估计要八年时间，换言之在未来约20年之内，F-35都不可能是台湾军方捍卫台海的工具。因此采购一批“四代半”战斗机弥补空窗期，的确有其必要。

报道称，台湾方面在选择机种时，也曾询问F-15的改良型F-15SE，或美国海军现役F-18E/F，但美国积极度不高，推测可能因为此两机种是波音产品，担心中国大陆民航市场受到大陆当局的报复。相较之下，F-16的制造商洛克希德马丁无此顾虑，加上台湾军方现役F-16A/B已在进行同等级改良，可说是当今唯一能同时满足需要性与可行性的方案。