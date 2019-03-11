习近平已就埃航空难向埃塞俄比亚和肯尼亚领导人致电慰问

3月11日，外交部发言人陆慷主持例行记者会。有记者询问关于埃航空难的最新进展。

陆慷回应表示，3月10日，埃塞俄比亚航空公司一架客机失事，造成包括八名中国公民在内的机上人员全部遇难，我们对此深感悲痛，谨向所有遇难者表示深切的哀悼，向遇难者家属表示诚挚慰问。

陆慷表示，中国国家主席习近平等领导人已分别向埃塞俄比亚和肯尼亚领导人致电慰问。事发后，中国党和国家领导人高度重视，十分关心这起事故中涉中国公民的情况。中国外交部和驻埃塞俄比亚使馆也立即开展了相关工作。驻埃塞使馆已经与埃塞方面建立起了协调联络机制，并且与中国公民的家属取得联系，积极地为这些遇难公民家属开展善后处理工作提供协助。

陆慷表示，根据目前掌握的情况，遇难的八名的中国公民身份已初步确认，其中四名是中国公司的员工，有两名是在联合国系统工作的国际职员，另外两名公民分别来自浙江和辽宁，他们是因私出行。据目前掌握到的最新情况，3月10日下午，埃塞俄比亚总理阿比也赶赴了坠机现场，向遇难者表示了深切的哀悼。阿比总理也保证将为遇难者家属提供必需的协助。他还督促要对事故进行全面的调查。现在事故原因正在调查之中。

陆慷指出，埃塞方面已经成立了由埃塞航空公司、埃塞民航局、交通部等相关单位组成的调查委员会。我们希望埃塞方面能够尽快查明事故原因，及时向中方通报最新的进展，并且妥善做好善后处理工作。中国外交部和中国驻埃塞使馆会继续密切跟踪最新的进展，并且尽全力为遇难者家属做好善后处理工作提供一切必须的援助。