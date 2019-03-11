港交所行政总裁：期望能尽快推出MSCI中国A股指数期货合约

港交所旗下香港期货交易所与明晟（MSCI）签订协议，推出MSCI中国A股指数期货合约。港交所行政总裁、政协委员李小加说，期望能尽快推出。

正在北京出席两会的李小加在接受香港电台专访时说，推出时间仍要视乎市况，以及证监会经过一系列审批程序，但毋须寻求中证监批准，目前市场对有关产品的需求强劲。香港电台今天（11日）在网站上发布了这个专访。

李小加说，MSCI中国A股指数期货合约是按照沪深港通下的MSCI A股指数作为基础，与中国大陆交易所目前所依据的指数基础有别，最大差异在于货币币种和规则。

他相信，产品有助带动本港期货产业和交易大规模发展，也可以加强与大陆交易所的互动，未来可以推出股指、以至更广泛的商品期货通，但并非短时间内可以做到。

李小加指出，香港与大陆监管当局进行长期磨合，形成一定共识，相信随着市场深度增加，产品更加丰富，香港市场将更具生命力，对当地期货市场的竞争力充满信心。

李小加也建议，允许国际投资者通过沪港通参与科创板一级市场发行与二级市场交易，并称现有制度下完全可行。

他解释，当年设计互联互通制度已经预留空间，因此可以在现有制度不进行过度修正下做到，但究竟在现有的框架内做，还是建立一个新框架，大家可能有不同意见。他认为，建立新框架可能令事情更加清晰、令路更宽。

李小加进一步指出，近日与不同人见面，大家都很关心他的建议，又认为大陆决策者不会觉得建议是香港去抢他们的好东西，因为该项建议对科创板是非常好的事，国际投资者的加入最容易令到发行端更加市场化。