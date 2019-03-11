中国媒体刊文警告A股市场“爆炒股”风险

在中国股市涨势领冠全球之际，中国《证券时报》为A股降温，利用整整两个版面告诫炒作驱动的“疯牛”现象不利于A股市场的持续健康发展。

据彭博社报道，《证券时报》今天（11日）刊登了七篇相关文章，而在这当中，“炒”字出现了90多次，文章标题包括“股价‘大跃进’ 有公司称疯涨未必是好事”、“5年139只‘爆炒股’ 追踪：来去匆匆 结局不佳”、“股价脱离基本面 ‘爆炒股’成色几何？”。

在这之前，中国最大券商罕见下调评级，引发A股上周五的大幅抛售，导致市值蒸发超过2900亿美元，因为此举引发市场猜测官方希望股市放缓涨势。今年截至周四，上证综指已上涨25%。融资融券规定的放松已刺激了投资者对杠杆的需求，风险偏好推动创业板指数创出了更大的涨幅。

《证券时报》其中的一篇文章写道：“历史经验显示，‘疯牛股’中出现违法、违规行为的概率要更高一些，对个别股票的监管有时会形成冲击波。”文章也指出，那些无基本面支持的个股受到的影响通常更大一些，这是市场本身的风险，投资者对此要有所认识。

上海综合指数今天闭市回到3000点以上，起57.13点。深圳综合指数则上升340.60点，报9704.33。