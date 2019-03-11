中国央行：今年前两个月信贷和社融增长总体适度

中国央行今天（11日）指出，2月主要金融数据较1月有所放缓，主要是春节因素导致的季节性波动，符合历史规律，属于正常情况。把1、2月数据合并起来看，前两个月货币信贷和社会融资规模合理增长，总体适度，货币政策保持稳健，继续对实体经济提供较强支持。

据路透社报道，央行网站刊登的相关部门负责人答记者问解释，由于中国春节假期不固定，比较特殊，金融数据受春节季节性因素的影响较大，应当把1、2月甚至是一季度的数据统筹观察。总体看货币和社会融资规模增速与名义GDP增速是基本匹配的。

该负责人并称，总的来说，观察货币信贷数据宜将考察周期拉长一些。在一个时点上，不能只看一个点，要看数据的加权平均值；在一段时间序列上，也不能只看一个点，要看数据的移动平均值。

下一阶段央行将继续实施稳健的货币政策，加强逆周期调节，把握好调控的度，保持流动性合理充裕，促进货币信贷和社会融资规模合理增长，同时继续引导优化信贷结构，更好地服务实体经济，推动高质量发展。

中国备受关注的票据融资出现降温，央行周日发布的数据显示，2月新增信贷低于预期，M2增速历史低位徘徊，社融增量远逊预期且创下逾两年半新低。业内人士认为，考虑到企业中长贷等情况尚可，在不要大水漫灌基调下，短期内包括降息在内的货币政策进一步放松空间有限。