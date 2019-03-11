蔡英文召开会议反制一国两制台湾方案

台湾总统蔡英文今天（11日）召开会议，在会后提出因应及反制“一国两制台湾方案”指导纲领，作为国安团队与行政部门因应这项挑战的行动准则。

据台湾《联合报》报道，蔡英文召开的国安会议，因应及反制中国大陆“一国两制台湾方案”对台湾安全的巨大挑战，并确保台湾主权与自由民主，就两岸、外交、经济、民主法制等各层面听取相关部门报告且进行讨论。

蔡英文强调，她所领导的政府，致力维持两岸和平稳定，支持两岸的正常交流，但坚决反对一国两制，也拒绝任何被统一的过渡性安排。

蔡英文在致词时指出，国安会议最重要的目的是针对北京当局“一国两制台湾方案”，来确立政府的政策方针及相关机制。中国大陆国家主席习近平今年1月在《告台湾同胞书》40周年纪念谈话中，已经明白揭示“一国两制台湾方案”的统一进程。大陆当局近日召开的两会，也将习近平的谈话列为今后对台湾工作的核心事项。这些动作都在在显示，北京当局已经将统一台湾的工作纳入政治议程，这让两岸关系进入极为严峻复杂的阶段。

蔡英文说，政府目前的两岸政策主张是维持现状，就是捍卫台湾方面的主权独立现状。她称，“一国两制”不只单方面破坏现状，更是意图消灭主权，强迫台湾接受被中国大陆统一。从历次的民调看来，绝大多数的台湾人民都无法接受。1月2日，她代表台湾民意清楚地回应“一国两制台湾方案”，北京当局表面上降温，但实际推动的力道却是有增无减。实际推动的力道也显现出来，大陆在推动一国两制的决心。过去一段时间，北京当局也持续进行台湾方面的主权侵害作为，这已经对台湾的民主自由构成威胁。

蔡英文说到，在军事上看到军舰军机绕台，不断挑衅。在外交上，不断挖走台湾的友邦，矮化、甚至阻断台湾的国际组织参与。在经济上，磁吸台屋的资本和人才，窃取高科技产业的机密技术。在资讯上，制造大量假消息，从内部直接破坏民主体制的公平与开放。在地方政治上，渗透到台湾的社会内部，以政治性采购利诱台湾的地方政府，甚至招纳台湾村里长，出任对岸村委执行主任。

蔡英文提到，任何在台湾执政的政府，都希望两岸和谐交流，关系正常健康。她就任以来，以不挑衅、不对抗、不制造两岸的紧张，也不挑起两岸军事的冲突。北京当局却利用台湾开放和自由的民主体制，持续介入台湾的政治、经济和社会发展，这已经构成当前台湾最大的风险。也因此，她在新年谈话的时候，提出建构两岸交流的三道防护网，“也就是民生安全、资讯安全、和民主防护网”。这是当前最优先要落实的国安议题与任务，在座的每一位都有责任。

蔡英文再次强调，她所领导的政府，致力维持两岸和平稳定，支持两岸的正常交流，不过坚决反对一国两制，也拒绝任何被统一的过渡性安排。这不是战争或者是和平的抉择，而是维持台湾方面的主权独立现状、或被中国大陆统一的抉择。她也说，面对“一国两制”的挑战，台湾的政治领导人物必须要负起责任，也就是捍卫主权的责任，维护民主自由生活方式的责任，维持台海与区域和平的责任，以及为世世代代台湾人保留选择权的责任。

蔡英文说，台湾是民主地区，“我们的未来，我们自己决定。这是我们的底线，这一条底线，是台湾所有政党、政治人物、都必须要共同遵守的底线”。她呼吁北京当局，唯有两岸都采行民主体制，才能对等沟通、和平共处、化解分歧、柳暗花明。

蔡英文也提及，习近平昨天的讲话，借由“惠台利民”的融台政策，为实现“一国两制台湾方案”铺路，“我们不反对照顾大陆台商、台生，不过我必须说，惠台利民应该是发自真心的友好，而不是推动一国两制的工具”。

最后，蔡英文向台湾人民指出，朝野政党虽然立场有别，蔡政府与地方虽然权责不同，不过与中国大陆交流、互动、合作，都必须以维护主权跟台湾整体利益为前提。