中办印发通知为基层减负 严格控制层层发文开会

据央视新闻客户端今天（11日）报道，中共中央办公厅印发针对形式主义通知，旨在为基层干部松绑减负。通知列明了五项工作要求，包括严格控制层层发文开会，解决文山会海反弹回潮问题。当局也决定将2019年作为“基层减负年”。

全文如下：

近日，中共中央办公厅印发了《关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知》。

《通知》说，党的十八大以来，习近平总书记就加强党的作风建设，力戒形式主义、官僚主义作出一系列重要指示。近期，习近平总书记专门作出重要批示，强调2019年要解决一些困扰基层的形式主义问题，切实为基层减负。为贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，更好为基层干部松绑减负，激励广大干部担当作为、不懈奋斗，经中央领导同志同意，决定将2019年作为“基层减负年”。

《通知》提出了五项工作要求。

一要以党的政治建设为统领加强思想教育，着力解决党性不纯、政绩观错位的问题。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在深化消化转化上下功夫，把理论学习的成效体现到增强党性修养、提高工作能力、改进工作作风、推动党的事业发展上。将力戒形式主义、官僚主义作为全党开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育重要内容，教育引导党员干部牢记党的宗旨，坚持实事求是的思想路线，树立正确政绩观，把对上负责与对下负责统一起来。从领导机关首先是中央和国家机关做起，开展作风建设专项整治行动，发扬斗争精神，对困扰基层的形式主义问题进行大排查，着重从思想观念、工作作风和领导方法上找根源、抓整改。严明政治纪律和政治规矩，认真汲取秦岭北麓西安境内违建别墅问题的深刻教训，坚决防止和纠正落实党中央决策部署不用心、不务实、不尽力，口号喊得震天响、行动起来轻飘飘的问题，真正把树牢“四个意识”、做到“两个维护”的要求落到实处。

二要严格控制层层发文、层层开会，着力解决文山会海反弹回潮的问题。认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，从中央层面做起，层层大幅度精简文件和会议，确保发给县级以下的文件、召开的会议减少30%—50%；中央印发的政策性文件原则上不超过10页，地方和部门也要按此从严掌握。要少开会、开短会，开管用的会。严禁随意拔高会议规格、扩大会议规模，提倡合并开会、套开会议，多采用电视电话、网络视频会议等形式，提高会议实效。进一步改革会议公文制度，选择一些地方和单位开展治理文山会海工作试点。

三要加强计划管理和监督实施，着力解决督查检查考核过多过频、过度留痕的问题。抓好《中共中央办公厅关于统筹规范督查检查考核工作的通知》贯彻落实，严格控制总量，实行年度计划和审批报备制度，中央和国家机关有关部门原则上每年搞1次综合性督查检查考核，对县乡村和厂矿企业学校的督查检查考核事项减少50%以上的目标要确保执行到位。

四要完善问责制度和激励关怀机制，着力解决干部不敢担当作为的问题。坚持严管和厚爱结合，实事求是、依规依纪依法严肃问责、规范问责、精准问责、慎重问责，真正起到问责一个、警醒一片的效果。修订《中国共产党问责条例》。有效解决问责不力和问责泛化简单化等问题。正确对待被问责的干部，对影响期满、表现好的干部，符合有关条件的，该使用的要使用。制定纪检监察机关处理检举控告工作规则，保障党员权利，及时为干部澄清正名，严肃查处诬告陷害行为。

五要加强组织领导，为解决困扰基层的形式主义问题提供坚强保障。